Zehn Sekunden mehr für Parsberg: Staatliches Bauamt hat Ampelschaltung angepasst - aber nicht am Wochenende

Von: Dieter Dorby

Teilen

Das Warten in Miesbach wird weniger: Durch die verlängerte Grünphase soll der Rückstau kürzer werden. © Thomas Plettenberg

Jetzt sollte der Verkehr wieder zügiger fließen an der Kreuzung von Bayrischzeller Straße/B 472 und Rosenheimer Straße in Miesbach. Das Staatliche Bauamt hat die Ampelschaltung angepasst - aber nicht am Wochenende.

Miesbach – Wie das Staatliche Bauamt Rosenheim mitteilt, wurde die Grünphase für die Linksabbieger auf der Rosenheimer Straße, die aus Richtung Parsberg kommen und nach Hausham/Schliersee abbiegen wollen, bereits am Donnerstag um zehn Sekunden verlängert. Im Gegenzug wurde die Grünphase auf der B 472 an dieser Stelle um zehn Sekunden verringert.

Die zusätzlichen zehn Sekunden sollen merklich dazu beitragen, den Rückstau gerade im morgendlichen Berufsverkehr spürbar zu verringern. „Damit sollte schon eine deutliche Anzahl an Fahrzeugen abbiegen können“, sagt der für den Landkreis Miesbach zuständige Abteilungsleiter Matthias Kreuz.

Alte Schaltung bleibt am Wochenende aktiv

Für das Wochenende wird die Ampelschaltung an der Kreuzung wieder zurück in die bisherigen Phasen gestellt. „Das erscheint uns sinnvoll, weil der Ausflugsverkehr hauptsächlich über Weyarn und weniger über Parsberg fließen wird“, erklärt Kreuz. Damit liege die Verkehrsbelastung dann hauptsächlich auf der Bundesstraße.

Verkehrsströme im Blick

Auslöser für die Anpassung der Ampelschaltung sind die Bauarbeiten an der B 472 im Bereich zwischen Miesbach und dem Irschenberger Ortsteil Riedgasteig (wir berichteten). Bis voraussichtlich 7. Juli bleibt die Strecke seit vergangenem Montag gesperrt. Das Staatliche Bauamt verfolgt dabei aufmerksam, wie sich die Verkehrsströme verändern, um mit Maßnahmen nach Bedarf nachjustieren zu können.

Im Zuge der Sperrung an der B 472 komme es aber immer wieder vor, dass Fahrzeuge in den gesperrten Baustellenbereich fahren. Davon bittet Kreuz die Fahrer mit Blick auf die dadurch einhergehenden Behinderungen abzusehen.

ddy