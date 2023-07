Zerstörerische Umtriebe in der Miesbacher Riviera - Polizei sucht Zeugen

Von: Dieter Dorby

Teilen

Der Vorfall ereignete sich bereits in der Nacht auf Freitag, 30. Juni. © Symbolfoto: Rene Ruprecht/dpa

Eigentlich soll die Riviera in Miesbach als Oase der Erholung dienen. Ein Unbekannter hat dort nun vor wenigen Tagen seiner Zerstörungswut freien Lauf gelassen.

In der Nacht auf Freitag, 30. Juni, kam es zu mutwilligen Sachbeschädigungen in der Parkanlage der Riviera in Miesbach. Wie die Polizei Miesbach erst jetzt berichtet, hat ein unbekannter Täter mehrere Büsche aus dem Boden gerissen.

Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 100 Euro. Die Polizeiinspektion Miesbach nimmt sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 08025/2990 entgegen.

ddy