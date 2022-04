Zerwürfnisse im aktuellen Vorstand: Zwei Lager wollen die Jäger der Kreisgruppe Miesbach führen

Von: Dieter Dorby

Die Kreisgruppe des Jagdverbands wählt einen neuen Vorstand. Zwei Lager treten gegeneinander an. Eine gemischte Führungsriege ist aber absehbar. © Symbolfoto: dpa

Bildhaft gesprochen kommt es am Freitag in Miesbach zum großen Halali in der Kreisgruppe der Jäger. Zwei Mannschaften treten dabei an, um den neuen Vorstand zu bilden. Eine schwierige Gemengelage, nachdem sich durch die aktuelle Führung tiefe Gräben ziehen.

Miesbach – Die Frage, wie es dazu kam, dass sich der aktuelle Vorstand der Kreisgruppe der Jäger so fundamental entzweit hat, lässt sich von außen nicht so recht klären. Doch scheint der nun nach 27 Jahren aus dem Amt scheidende Kreisvorsitzende Martin Weinzierl eine zentrale Rolle zu spielen. Fakt ist: Mit der „Gruppe Aktiv 21“ (A21) und dem „Team Waidblick“ (WB) treten am morgigen Freitag ab 19.30 Uhr bei der Hauptversammlung in Miesbach zwei Mannschaften gegeneinander an.

Beide präsentieren ihre Kandidaten und Ziele in Flyern und online, doch während Team Waidblick Weinzierls Verdienste – Mitgliederzahl mit rund 650 fast verdoppelt, eine der finanzstärksten Kreisgruppen – betont, wird der Oberjäger bei Aktiv 21 nicht erwähnt. Dabei setzt sich diese Gruppe großteils aus dem bestehenden Vorstand zusammen. Auch bestätigt man beim Team Waidblick online ein „tiefes Zerwürfnis“ im Vorstand.

Verhärtete Fronten

Auf Nachfrage unserer Zeitung halten sich beide Spitzenkandidaten bedeckt. Zumindest darin sind sie sich einig: So kurz vor der Wahl bringe es nichts, Porzellan zu zerschlagen. Auch Weinzierl hält sich auf Nachfrage zurück.

Martin Weinzierl tritt nach 27 Jahren nicht mehr an. © tp

Beide Lager nehmen für sich in Anspruch, „Anwalt des Wilds“ zu sein und dem „Tier eine Stimme zu geben“. Dennoch gibt es Unterschiede. „Viele bei uns sind seit Jahrzehnten eingebunden und haben Posten“, sagt der bisherige Vize Wolfgang Mayr (53) mit Blick auf sein Team Aktiv 21. Ziel sei eine offene Kommunikation, die Mitglieder mitzunehmen und konstruktiv zusammenzuarbeiten. Ein Wink in Richtung Weinzierl?

Große oder kleine Lösung?

Denn auch bei der Zusammensetzung des Vorstands plant Aktiv 21 die große Lösung, will möglichst viele Köpfe stimmberechtigt in die Vorstandsarbeit einbinden. „Wir wollen das Gremium von sieben auf zwölf Mitglieder vergrößern“, erklärt Mayr. Die Obmänner und -frauen für Jägerinnenforum, Bläser, Schießen, Wildkrankheiten und Hunde sollen als Beisitzer integriert werden. Zudem will man sich durch die beiden Fachberater Hubert Billiani (Hochwild, aus Vorderriß) und Andreas Köpferl (Topografie/Ortskunde, aus Gmund) zusätzliche Kompetenz sichern.

Wolfgang Mayr kandidiert als Vorsitzender für die Gruppe Aktiv 21. © tp

Waidblick setzt dagegen auf eine kleine Entscheidungseinheit wie bisher, bei der Fachverantwortliche beratend hinzugezogen werden. Wichtig sei es, dass man gut zusammenarbeite, betont Kandidat Bernd Richly (61): „Ehrenamt muss Spaß machen. Man braucht einen klaren Schnitt, sonst geht es so weiter wie bisher.“ Sein Team stehe mit neuen Leuten für einen Neuanfang und eine aktivere Öffentlichkeitsarbeit – ähnlich dem Aktionstag vor Kurzem auf der Pfisterer-Wiese bei Reichersdorf (wir berichteten). Die Agenda der beiden Lager unterscheidet sich vordergründig nicht wesentlich. Im Dialog mit dem Forst und dessen Credo „Wald vor Wild“ gilt es, den eigenen Grundsatz „Wald mit Wild“ möglichst zu bewahren – ebenso wie die Werte der Jagd.

Bernd Richly kandidiert für das Team Waidblick. © MM

Spannend wird die Wahl auch deshalb, weil nicht Mannschaft A oder B komplett gewählt wird, sondern über jede Position wird einzeln abgestimmt. So kann es passieren, dass die neue Führung sich aus konstruktiven Köpfen zusammensetzt, die miteinander funktionieren, oder eine Mischung entsteht, in der sich die Grabenkämpfe fortsetzen. Also eine wichtige Wahl, zu der viele Mitglieder in den großen Saal des Waitzinger Kellers erwartet werden. Immerhin: Mit dem wiedergewählten Präsidenten des Bayerischen Jagdverbands, Ernst Weidenbusch, kommt ein potenzieller Wahlleiter, der sich mit Machtkämpfen und konfrontativen Wahlen auskennt. Seinen Herausforderer Ernst-Ulrich Wittmann hat er am Samstag mit 318:273 Stimmen auf Distanz gehalten.

Gemeldete Kandidaten

Vorsitzender: Wolfgang Mayr (A21, Bad Feilnbach), Bernd Richy (WB, Otterfing); 2. Vorsitzender: Christophorus Ceppa (WB, Hausham), Franz Maier (A21, Rottach-Egern); 3. Vorsitzender: Christian Millauer (WB, Bad Feilnbach), Friedrich Tegel (A21, Gmund); Schatzmeister: Zsuzsa Gaspar (A21, Wall), Christian Seliger (WB, Fischbachau); 2. Schatzmeister: Christian Liebl (A21, Rottach-Egern), Hans Vogl (WB, Großhartpenning); Schriftführer: Matthias Büch (WB, Bruckmühl), Antonia Kozemko (A21, Gmund); 2. Schriftführer: Luitpold Grabmeyer (A21, Miesbach), Sebastian Röslmair (WB, Bruckmühl).

