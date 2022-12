Zeugen gesucht: Mercedes-Überholmanöver zwischen Miesbach und Irschenberg

Von: Jonas Napiletzki

Die Polizei sucht Zeugen waghalsiger Überholmanöver, mit denen ein Mercedes-Fahrer den Verkehr zwischen Miesbach und Irschenberg gefährdete (Symbolfoto). © Marius Bulling/Imago

Ein 33-jähriger Tourist überholte zwischen Miesbach und Irschenberg waghalsig eine Kolonne hinter einem Traktor. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Miesbach - Offenbar zu wenig Geduld hat ein 33-jähriger Autofahrer in seinen Urlaub im Landkreis Miesbach mitgebracht. Hinter einem langsam fahrenden Traktor überholte der Tourist aus Serbien mehrfach trotz Überholverbot und gefährdete andere Verkehrsteilnehmer. Das berichtet ein Sprecher der Polizeiinspektion Miesbach. Die Beamten suchen nach Zeugen.

Zuvor hatte sich das Verkehrsaufkommen am Donnerstag, 29. Dezember, gegen 15.25 Uhr verdichtet, nachdem auf der B472 von Miesbach in Richtung Irschenberg ein langsamer Traktor unterwegs war. „Überholen ist in diesem Bereich aufgrund des kurvigen Streckenverlaufs und der dortigen Beschilderung sowie der durchgezogenen Linie verboten“, erklärt der Polizeisprecher.

Vollbremsungen und Ausweichmanöver verhindern Zusammenstoß

Dies habe jedoch ein schwarzer Mercedes-Fahrer beharrlich missachtet. „Der Fahrer überholte mehrere Fahrzeug trotz Gegenverkehr und Überholverbot. Nur durch Vollbremsungen und Ausweichmanöver des Gegenverkehrs konnte ein Zusammenstoß verhindert werden.“ Als der Mercedes-Fahrer erneut „waghalsig“ überholen wollte, sei eine Polizeistreife der Grenzpolizeiinspektion Raubling eingeschritten. Die Beamten stoppten den Pkw.

Der Fahrer habe nach die Tat zunächst geleugnet, schlussendlich aber eingeräumt. Gegen ihn wird ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Neben einer Geldstrafe muss der Serbe auch mit einem Entzug seiner Fahrerlaubnis rechnen. Zur Sicherstellung des Strafverfahrens musste er einen dreistelligen Geldbetrag vor Ort hinterlegen. Die weiteren Ermittlungen führt nun die Verkehrspolizeiinspektion Raubling in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft München II.

Traktorfahrer ebenfalls als Zeuge gesucht

Nun sucht die Polizei dringend Zeugen, da ein Unfall letztlich nur durch das Verhalten anderer Verkehrsteilnehmer verhindert werden konnte. „Wurden Sie durch das Fahrverhalten der schwarzen Mercedes S-Klasse gefährdet oder konnten den Vorfall beobachten“, fragt die Polizei. „Dann setzten Sie sich bitte dringend mit der Verkehrspolizeiinspektion Rosenheim unter der Telefonnummer 08035/9068-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung.“ Weiterhin suche die Polizei auch den Traktorfahrer, der ebenfalls ein wichtiger Zeuge ist.

