Zinswende auch im Landkreis: Lohnt sich jetzt das Sparen wieder?

Von: Sebastian Grauvogl

Drehen an der Zinsschraube: Die Europäische Zentralbank (EZB) in Frankfurt hat die Leitzinsen erhöht. Sparer bekommen nun wieder mehr für ihr Geld. © dpa/lhe/Archiv

Die EZB hat vorgelegt, die Banken im Landkreis Miesbach ziehen nach. Kreissparkasse und Raiffeisenbanken machen das Sparen wieder attraktiver. Aber reicht das zum Vermögensaufbau?

Landkreis – „Strafzinsen für die Millionäre am Tegernsee“: Schlagzeilen dieser Art waren die Folge, als sich die Raiffeisenbank Gmund 2016 und damit vergleichsweise früh dazu entschied, die Negativzinsen der Europäischen Zentralbank (EZB) an Privatkunden mit einer Einlagesumme von jeweils mehr als 100 000 Euro weiterzugeben. Seit Juli 2022 schraubt die EZB die Leitzinsen nun wieder nach oben, ganz aktuell auf 3,5 Prozent. Und auch diesmal ist die Raiffeisenbank Gmund wieder „ganz vorne dabei“, teilen die beiden Vorstände Klaus Hussy und Mirko Gmeineder in einem Presse-Statement mit.

Raiffeisenbank Gmund

„Für uns ist es selbstverständlich, dass wir unseren Kunden wieder einen Guthabenzins zahlen“, betont die Bank. Ab 1. April betrage dieser 0,35 Prozent auf Spareinlagen sowie 0,50 Prozent auf Tagesgeldkonten. „Ein Zeichen des fairen Umgangs mit Kunden und Mitgliedern“, so die Vorstände. Dass sich das Sparen damit wieder lohnt, wollen die Banker aber nicht behaupten. Angesichts der hohen Inflationsrate von derzeit über acht Prozent lasse sich ein Vermögensaufbau „perspektivisch unter anderem nur mit Anlagen am Kapitalmarkt bewerkstelligen“. Für „kurzfristiges Parken von Liquidität mit einer hohen Sicherheitsgarantie“ blieben Bankkonten jedoch weiter unerlässlich.

Kreissparkasse Miesbach

Auf eine „flächendeckende Erhebung von Verwahrentgelten“ verzichtet hat auch die Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee in der gesamten Niedrigzinsphase, teilt Pressesprecher Alexander Königer auf Nachfrage unserer Zeitung mit. Nur bei „großvolumigen Einlagen“ habe man die der Bank entstandenen Kosten „mit passenden und individuellen Vereinbarungen“ an die Kunden weitergegeben. Ansonsten lag der Guthabenzins in dieser Zeit bei null Prozent. Mittlerweile bewegt er sich im Sparkassenbrief (ab 500 Euro Einlagesumme) je nach Anlagedauer zwischen 1,9 Prozent (ein Jahr) und 2,5 Prozent (zehn Jahre).

Bei der Frage nach der individuell passenden Geldanlage reiche aber nicht allein der Vergleich einer „reinen Schaufensterkondition“ wie des Nominalzinses. Vielmehr führe ein im persönlichen Kundengespräch unter Chancen-Risikoabwägung entwickelter Produkt- und Laufzeitenmix zum bestmöglichen Ertrag. Tatsächlich sei durch die Niedrigzinsphase das Kundeninteresse an Alternativen zu Geldanlagen gestiegen, aber gerade Aktien würden in Deutschland nach wie vor eine „viel zu geringe Rolle spielen“, so Königer.

Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing

Die Qual der Wahl haben auch die Kunden der Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing, teilt Vorstandsvorsitzender Konrad Buckel auf Nachfrage mit. Beim Sparbuch reiche der Guthabenzins von 0,5 Prozent für drei Monate bis 0,85 Prozent für ein Jahr, beim Sparbrief von zwei Prozent für zwei Jahre und 1,85 Prozent für drei Jahre. Letzteres erklärt Buckel als eine Art Risikozuschlag für möglicherweise weiterhin schnell schwankende Leitzinsen. Auch die Raiffeisenbank Holzkirchen-Otterfing habe während der Niedrigzinsphase „im Massengeschäft keinen Minuszins erhoben“, wohl aber für manche „Großtickets“ mit hohen Anlagesummen.

Insgesamt würden sich die Banken wegen der weiterhin bestehenden Unsicherheit Stück für Stück wieder an eine „faire Verzinsung“ der Kundenguthaben herantasten. Der limitierende Faktor für rentables Sparen sei momentan aber ohnehin die hohe Inflationsrate. Dennoch sei es allemal besser, das Geld bei der Bank anzulegen, als daheim unters Kopfkissen zu stopfen. So würden auch niedrigere Guthabenzinsen dabei helfen, den Realverlust durch die Inflation abzumildern. Wer etwas mehr abschöpfen und trotzdem nicht das Risiko von Investments in Einzelaktien auf sich nehmen wolle, könne auch auf Fondssparpläne setzen. „Die sind in der Niedrigzinsphase bei den Kunden beliebter geworden“, berichtet der Vorstandsvorsitzende.

Raiffeisenbank im Oberland

Bleibt die Raiffeisenbank im Oberland. Diese hat sich laut Vorstandsmitglied Manfred Klaar lange Zeit „zugunsten unserer Kunden sehr gestreckt“, um auf Negativzinsen zu verzichten. Erst 2018 sei man gezwungen gewesen, Verwahrentgelte einzuführen (maximal -0,5 Prozent) – wenn auch mit „sehr hohem persönlichen Freibetrag“. 95 Prozent der Kunden seien außen vor geblieben, was diese mit Treue zur Bank honoriert hätten.

Aktuell betrage der Guthabenzins beim Wachstumssparen je nach Laufzeit nach oben gestaffelt wieder ein bis vier Prozent. Ab April würden auch Spareinlagen und Tagesgelder – abhängig vom jeweiligen Kontostand – wieder verzinst. Das Sparen selbst sei durch die Unsicherheiten in den vergangenen Jahren zwar nicht weniger attraktiv geworden, allerdings seien kurze Laufzeiten gefragter als lange, berichtet Klaar. Letztlich gehe es immer um eine an die Bedürfnisse der Kunden angepasste Strategie, bei deren Entwicklung die Berater der Raiffeisenbank im Oberland gern behilflich seien. „Nur so kann man der Inflation bestmöglich entgegenwirken.“ Klaars Tipp: „Legen Sie ihr Geld langfristig an, um keinen Kaufkraftverlust zu erleiden.“

sg