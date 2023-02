Zu sehr gezögert: Abgeordnete Radwan und Bär bewerten ausgerufene Zeitenwende des Kanzlers

Von: Dieter Dorby

Teilen

Zu zögerlich: Sowohl Radwan als auch Bär bewerten die Rolle von Bundeskanzler Olaf Scholz bei den Leopard-II-Panzern für die Ukraine als nicht optimal. © Marcus Brandt

Ein Jahr ist es her, dass Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Sondersitzung des Bundestags zum Angriffskrieg auf die Ukraine seine Regierungserklärung abgab und mit Blick auf Außen- und Sicherheitspolitik den Begriff „Zeitenwende“ prägte.

Am Jahrestag baten wir dazu die beiden Bundestagsabgeordneten Alexander Radwan (CSU) aus Rottach-Egern und Karl Bär (Grüne) aus Holzkirchen um eine Bewertung.

„Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet: Die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor“: Mit diesen Worten beschrieb Bundeskanzler Olaf Scholz am 27. Februar 2022 den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine und kündigte damit einen fundamentalen Richtungswechsel in der Außen- und Sicherheitspolitik an. Wurden die nötigen Weichen konsequent gestellt?

Aus Sicht der Union: definitiv nicht. Das sieht auch Alexander Radwan so: „Nein, wir haben die Chance verpasst. Der Brisanz der Rede sind nicht die entsprechenden Taten gefolgt – weder bei der Unterstützung der Ukraine noch beim Etat.“ Dabei kritisiert Radwan unter anderem, dass bei der Rüstungsindustrie nicht die entsprechenden Aufträge eingegangen seien. „Die Industrie braucht aber diese Signale vom Bund, damit sie sich vorbereiten kann.“ Produktionskapazitäten ließen sich nur mit Planungssicherheit aufbauen.

Karl Bär, Grünen-Bundestagsabgeordneter aus Holzkirchen. © THOMAS PLETTENBERG

Für Bär sind die Vorwürfe seitens der Union „komplett daneben“. Er gibt die Kritik zurück. „Die Union war 16 Jahre in der Regierung. Unter Kanzlerin Angela Merkel hat man in diese Bundeswehr Geld gesteckt und eine völlig ineffiziente Kultur zugelassen und gefördert.“ Dies sei innerhalb eines Jahres nicht zu beheben. Zumal es sehr viel um Strukturen gehe. „Schlechtes Essen in der Kantine, nicht genug Munition, einfache Reparaturen, die nicht gemacht werden. Das Beschaffungsamt der Bundeswehr mit 11 000 Mitarbeitern ist nicht in der Lage, auf die Bedürfnisse der Bundeswehr zu reagieren.“

Wobei Bär zugibt, dass er sich schwergetan habe, dem 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr zuzustimmen. „Aber wenn wir schon eine Bundeswehr haben, dann soll sie funktionieren.“ Dass bislang rund 30 Milliarden verplant sind, „ist doch etwas“.

Deutschlands Außenpolitik beurteilt Bär als positiv und verweist auf die von Deutschland mitinitiierte Ukraine-Resolution, in der 141 Mitgliedsstaaten den Rückzug Russlands aus der Ukraine fordern: „Das ist ein Erfolg der deutschen Außenpolitik.“ Ministerin Annalena Baerbock (Grüne) sei es gelungen, dass Russland nicht ärmere Länder auf seine Seite zieht. „In diesem Ergebnis steckt viel Arbeit.“

Doch gerade das Auftreten der Außenministerin kritisiert Radwan: „Wenn wir diversifizieren und uns breiter aufstellen wollen, geht das nicht ohne neue Partner. Und die warten nicht auf uns.“ Bei seinen jüngsten Besuchen in den Golfstaaten seien auch Vertreter aus China und den USA vor Ort gewesen, berichtet er als Mitglied des Auswärtigen Ausschusses. Die Konkurrenz schläft nicht.

Alexander Radwan, CSU-Bundestagsabgeordneter aus Rottach-Egern. © THOMAS PLETTENBERG

Hinzu komme mit Baerbock ein „Kolonialismus in neuer Form“, wie es laut Radwan andere Staaten wahrnehmen. Einerseits Nancy Faesers Armbinde bei der Fußball-WM in Katar, gleichzeitig der „Bückling“-Gasdeal von Wirtschaftsminister Robert Habeck. „Das wird als doppelte Moral gesehen.“ Zudem betone man in diesen Staaten, dass man sich ja auch nicht in deutsche Belange einmische. „Die Grünen versuchen“, so fasst es Radwan zusammen, „Deutschland ihre Dogmen überzustülpen. Das versuchen sie auch in Europa und in der Welt, aber das wird scheitern.“ Die anderen Nationen würden sich das nicht gefallen lassen und gingen auf Distanz.

Die Rolle von Kanzler Scholz beurteilen dagegen beide als zu zurückhaltend. „Er ist ein zögernder Kanzler, der nicht führt“, sagt Radwan. „Damit verursacht er tiefe Risse in Europa und der Nato.“ Auch Bär sagt: „Beim Leopard II hätten wir zügiger sein können. Ich habe nichts gegen Besonnenheit und verstehe die Bedenken bei den Panzerlieferungen an die Ukraine – aber man sollte nicht zu zögerlich sein.“

Für Bär ist klar, dass „das Verhältnis zu Russland nach dem Krieg nicht mehr so sein kann wie früher. „Mein Eindruck ist aber, dass viele in SPD und Kanzleramt hoffen, dass es wieder so sein wird. Aber es wird kein billiges Gas mehr geben.“

Und noch eines haben Bär und Radwan gemeinsam: Beide beschreiben die Rolle ihrer Fraktionen als konstruktiv. „Wir werden als Opposition Kurskorrekturen vornehmen, wo es möglich ist“, erklärt Radwan. Auch die Grünen wollen laut Bär kritisch bleiben. So habe man es sich bei den Panzern nicht leicht gemacht, und am Ende hätten viele Grüne mit den Kollegen der Union und FDP applaudiert – „das war fast ein wenig wie Jamaika“.

ddy