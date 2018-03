BOS streicht neue Zweige

Die Berufsoberschule in Miesbach wird weiterhin nur ihren sozialen Zweig anbieten.

Zu wenig Interessenten

von Dieter Dorby schließen

So kann man sich täuschen: Die Berufsoberschule (BOS) am Beruflichen Schulzentrum in Miesbach wollte zum neuen Schuljahr zwei neue Zweige anbieten. Doch daraus wird nichts.