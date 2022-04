Zu wenig Rückmeldungen: Landratsamt sucht noch freiwillige Interviewer für Zensus

Von: Dieter Dorby

Der Zensus 2022 startet am 15. Mai. © Arno Burgi/dpa

200 Interviewer braucht das Landratsamt Miesbach für den Zensus 2022. Doch noch fehlen rund 75 Freiwillige. Warum sich das Engagement lohnt, erklärt der Landrat im Interview.

Landkreis – Bald geht es los: Am 15. Mai startet die europaweite Zensus-Befragung in Deutschland. Mit dem Interviewen von zufällig ausgewählten Bürgern soll die Datenlage der Bundesrepublik aktualisiert werden. Rund zehn Millionen Bürger werden dabei bundesweit befragt. Doch im Landkreis gibt es Schwierigkeiten: Dem Landratsamt fehlen noch Interviewer, um den Zensus durchführen zu können. Auch Landrat Olaf von Löwis appelliert an Freiwillige, diese Aktion, die auch bezahlt wird, zu unterstützen. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt er, warum der Zensus auch für den Landkreis Miesbach eine gute Sache ist.

Herr von Löwis, dem Landratsamt fehlen freiwillige Bürger, um die Zensus-Befragung durchführen lassen zu können. Wie viele haben Sie, wie viele brauchen Sie?

Olaf von Löwis: Wir brauchen rund 200 Interviewer, haben aber erst an die 125. Es fehlen uns als noch gut 75 Freiwillige.

Woran liegt es denn, dass sich nicht genügend Leute gemeldet haben?

Olaf von Löwis: Ich glaube, die Menschen haben aktuell andere Sorgen. Es ist insgesamt eine schwierige Situation. Deshalb habe ich auch versucht, auf politischem Weg etwas Aufschub zu bekommen, aber das hat nicht funktioniert: Der Zensus muss am 15. Mai starten. Das ganze Projekt ist bereits zu weit fortgeschritten.

Olaf von Löwis, Landrat. © Thomas Plettenberg

Vielleicht liegt es ja auch daran, dass viele Leute solchen Befragungen sehr skeptisch gegenüberstehen und sie deshalb auch nicht unterstützen wollen.

Olaf von Löwis: Es geht ja nicht darum, Leute auszuhorchen, sondern den Ist-Zustand unseres Lebens realistisch abzubilden. Die genauen Einwohnerzahlen sind beispielsweise relevant für die Sitzstärke im Bundestag sowie für den Länderfinanzausgleich und Fördergelder. Für uns im Landkreis geht es nicht zuletzt um eine bessere Planbarkeit. Es geht um Ausbildung, Infrastruktur, Kitabedarf, um nur einige zu nennen. Bei der Erfassung der Gebäude kann man das Wohnen, den sozialen Wohnungsbau besser begleiten. Ebenso den Bedarf bei Senioren- und Pflegeheimen. Es sind wichtige Parameter für Politik und Behörden. Von diesen Zahlen profitieren alle.

Jetzt ist es ja nicht so, dass die Behörden keine eigenen Daten hätten, oder?

Olaf von Löwis: Das nicht, aber sie sind auch fehlerbehaftet. Zudem fehlen Daten zu Wohnungen und Gebäuden. Für den Zensus werden 18 Prozent der Bevölkerung befragt – und zwar persönlich. Der Aufwand ist nicht unerheblich. Deshalb hat man auch zwölf Wochen dafür Zeit.

Wie läuft die Befragung konkret ab?

Olaf von Löwis: Der Interviewer bekommt eine Liste mit Namen und Adressen. Mit diesen Personen macht er oder sie Interviewtermine aus.

Und wenn man bei der Befragung aufläuft, keine Antworten bekommt?

Olaf von Löwis: Die ausgewählten Bürger sind gesetzlich verpflichtet mitzumachen. Es besteht eine Auskunftspflicht. Wer nicht antwortet, wird erst freundlich erinnert. Bei totaler Weigerung droht ein Zwangsgeld. Man muss aber auch sagen, dass die Informationen anonymisiert verwendet werden.

Wie sieht es mit der Honorierung aus?

Olaf von Löwis: Für diese ehrenamtliche Tätigkeit erhalten Interviewer eine Aufwandsentschädigung von etwa 600 bis 1000 Euro. Das hängt auch vom Aufwand ab. Wichtig zu erwähnen ist, dass die Entschädigung nicht der Besteuerung nach dem Einkommenssteuergesetz unterliegt. Die Anrechnung bei Sozialabgaben und -leistungen ist mit den entsprechenden Trägern zu klären. Außerdem werden Auslagen wie Fahrtkosten erstattet. Das Bayerische Reisekostengesetz sieht dabei pro Kilometer beim Pkw 35 Cent, beim Motorrad oder Motorroller 15 Cent, beim Mofa/ Moped neun Cent und beim Fahrrad sechs Cent vor, die geltend gemacht werden können. Auch die Kosten bei Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel werden übernommen.

Was passiert, wenn sich trotz aller Appelle zu wenig Freiwillige für die Zensus-Befragung finden lassen?

Olaf von Löwis: Das muss man abwarten. Vielleicht können einige, wenn es gut läuft, mehr übernehmen. Aber ich bin erst mal zuversichtlich, dass sich noch rechtzeitig genug freiwillige Interviewer bei uns melden.

Bewerbungen

nimmt das Landratsamt Miesbach unter 0 80 25 / 704 92 00 im Rahmen eines telefonischen Bewerbungsgesprächs entgegen. Eine schriftliche Bewerbung ist nicht nötig, aber möglich. Die Anschrift lautet: Erhebungsstelle Landkreis Miesbach, Rosenheimer Straße 1-3, 83714 Miesbach. Weitere Infos gibt es online auf www.landkreis-miesbach.de/zensus.