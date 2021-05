Zugpünktlichkeit 2020: Schlechtes Ergebnis von BRB wohl nur eingeschränkt interpretierbar

Änderungen durch Flottenwechsel

von Sebastian Grauvogl schließen

Die BRB spricht von 94 Prozent Pünktlichkeit, die BEG in ihrer Jahresstatistik für 2020 nur von 87 Prozent. Wie kommt es zu diesen Abweichungen und welcher Wert stimmt nun eigentlich?

Landkreis – 94 Prozent der Züge seien pünktlich, sagte der Technische Geschäftsführer der Bayerischen Regiobahn (BRB), Arnulf Schuchmann, kürzlich unserer Zeitung. In der Statistik, die die Bayerische Eisenbahngesellschaft (BEG) gestern veröffentlicht hat, rangiert das Oberlandnetz mit 87,1 Prozent Pünktlichkeit hingegen nach wie vor an vorletzter Stelle. Nur die Züge des Alex-Nord waren mit 83,6 Prozent noch stärker verspätet.

Grund für diese Abweichung ist der Bewertungszeitraum. Während Schuchmanns Analyse nur die Ära der neuen Lint-Triebwagen berücksichtigt, bezieht sich die BEG-Statistik auf das gesamte Jahr 2020 – und damit auch noch auf knapp sechs Monate mit Integral und Talent. Rein spekulativ hätte die BRB mit dem Lint in Sachen Pünktlichkeit genau im bayernweiten Schnitt von 94 Prozent gelegen. Gewissheit gibt es aber erst mit der BEG-Statistik für 2021. Trotz des Übergangsjahrs mit Flottenwechsel verhältnismäßig gut stand die BRB 2020 bei den Zugausfällen da. Der Wert von 5,1 Prozent liegt unter dem bayernweiten Schnitt von 6,0 Prozent.

Lesen Sie auch: BRB verbessert sich in Qualitätsranking deutlich

Dass jedoch auch die Jahresstatistik nur eingeschränkt mit den Vorjahren vergleichbar ist, darauf weist die BEG selbst hin: Wegen Corona seien weniger Züge gefahren, was zu einer geringeren Auslastung der Netze geführt habe – und damit zu mehr Pünktlichkeit. Generell blieben Infrastrukturprobleme (Schienennetz, Weichen etc.) weiterhin die Hauptursache für Verspätungen. Ein Punkt, den auch die BRB wiederholt betont. So wären die Lint-Züge seit ihrer Einführung ohne Netzprobleme laut Schuchmann zu 98 Prozent pünktlich gewesen.

sg