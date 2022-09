Zum ersten Mal auf der großen Bühne: Vier Bands beim Newcomer Festival in Miesbach

Wollen ordentlich einheizen: die jungen Musiker um Elias Zellinger (vorne l.) und Christoph Prochazka (vorne 2.v.r.) mit Moderator Girgl Ertl (hinten r.) und Initiator Markus Seemüller (Mitte r.) auf der Bühne des Waitzinger Keller. Hier steigt am kommenden Samstag das erste Miesbacher Newcomer Festival.

Vorfreude steigt

Vier Bands stehen beim ersten Newcomer Festival im Waitzinger Keller in Miesbach zum ersten Mal auf einer großen Bühne. Vor allem die Profi-Technik sorgt für Vorfreude bei den Musikern.

Miesbach – Mit dem Kammerchor des Gymnasiums Miesbach standen Elias Zellinger und Christoph Prochazka einst auf der Bühne des Waitzinger Keller. Wo ihnen damals ihre Eltern, Großeltern und Geschwister zuhörten, wollen sie am kommenden Samstag einem deutlich größeren Publikum einheizen. Ab 20 Uhr treten sie hier mit ihren Bands Paradime (Zellinger) sowie Bieramiden und BFY (Prochazka) beim ersten Newcomer Festival in Miesbach auf. Die drei Jungs von Square Punch komplettieren das Line-Up. Alle vier Gruppen haben eins gemeinsam: Sie spielen zum ersten Mal in einem so großen Saal mit professioneller Bühnentechnik. Deutlich mehr Erfahrung bringt hingegen der Moderator des Abends mit: Weyhalla-Chef Girgl Ertl.

Als „Riesenchance“ bezeichnet FWG-Stadtrat Markus Seemüller die von ihm initiierte Veranstaltung. Nicht nur die jungen Musiker, sondern auch die Jugendarbeit in der Stadt würden hiervon profitieren. Nach einigen mauen Jahren gebe es nun wieder eine lebendige Szene in Miesbach. Seemüller überlegte daher, wie die Stadt die Nachwuchsbands in ihrer Entwicklung unterstützen kann. Die Idee zum Newcomer Festival war geboren. Obwohl es keine Gage gibt, war der Aufruf ein voller Erfolg. „Die Bands sind selbst auf uns zugekommen“, berichtet Seemüller.

Große Unterstützung durch Waitzinger Keller und Kulturfonds der Stadt

Besonders freut den Stadtrat die Offenheit des Kulturamts um die Leiterin Isabella Krobisch. „Wir wurden von der ersten Sekunde an top betreut“, schwärmt er. Dank des neu aufgelegten Kulturfonds der Stadt sei auch die Finanzierung schnell gestanden, erklärt Krobisch. „Schön, dass wir die erste Aktion gleich für die Jugendarbeit verwenden können.“ Ein Zeichen der Wertschätzung sei es auch, dass das Newcomer Festival zugleich die Spielzeit zum 25-jährigen Bestehen des Waitzinger Keller eröffnen wird.

„Gebauchpinselt“ fühlt sich Ertl, dass die Initiatoren ihn als Moderator engagiert haben. Und das nicht nur, weil ihn Seemüller als „musikalische Autorität“ adelt. Vielmehr freut es ihn, dass Newcomer in der Kreisstadt eine so große Bühne bekommen. Eine Konkurrenz zu seiner Weyhalla sieht er darin nicht, versichert Ertl. „Wir Kulturschaffenden arbeiten zusammen.“ Zumal auch er in der Weyhalla stets ein Herz für junge Musiker beweist. So sind etwa die Bieramiden und Square Punch schon im Weyarner Kulturzentrum aufgetreten.

Gerade einmal einen einzigen Gig im Kulturhaus zur Goldenen Parkbank in Miesbach hatte Paradime. Kein Wunder, hat sich die Band ja auch erst in der Pandemie gegründet. Dass es jetzt gleich in den Waitzinger Keller geht, hätten sich Sänger Elias Zellinger und seine vier Kollegen niemals träumen lassen. „Darauf mussten wir ein paar Jahre warten“, feixt Prochazka. Dafür wird er gleich zwei der je 45-minütigen Slots spielen: als Bassgitarrist der Bieramiden und als Schlagzeuger von BFY.

Bands freuen sich auf professionelle Technik

Neben der besonderen Kulisse freut sich Prochazka vor allem über die professionelle Technik. Während man sonst jedes Kabel selbst mitbringen müsse nur um dann vor Ort festzustellen, dass es minutenlang pfeift und brummt, brauche man im Waitzinger Keller quasi nur seine Instrumente aufbauen. Über die möglicherweise ungewohnte Akustik in der altehrwürdigen Stadthalle machen sich die Musiker keine Sorgen. „Wir spielen so wie immer und hoffen, dass es sich gut anhört“, sagt Prochazka.

Damit auch vor der Bühne Festival-Stimmung aufkommt, kümmert sich Krobisch mit ihrem Team um eine eher lockere Bestuhlung mit Stehtischen. Mit Getränken können sich die Konzertbesucher an den Bars im Foyer eindecken. In Sachen Beleuchtung kündigt Krobisch eher eine „schummrige“ Variante an. Der Spot soll klar auf den Bands liegen, die auch die große Leinwand als Projektionsfläche im Hintergrund nutzen können.

Bleibt die Frage, wie voll es im Saal überhaupt wird. „Das ist der Überraschungseffekt des Abends“, sagt Seemüller. Die Bands hätten aber bereits kräftig die Werbetrommel in den sozialen Netzwerken gerührt und zusammen mit dem Kulturamt unzählige Flyer und Plakate verteilt, auch an den Schulen. Die Jugendpflegerin des Landkreises habe ebenfalls ihren Verteiler genutzt. Ertl gibt sich jedenfalls optimistisch und spricht schon von einer Fortsetzung des Festivals zu einer Veranstaltungsreihe. Dementsprechend geht er von einer gutbesuchten Premiere aus. Nur auf eins sollten die Musiker am Anfang aus Sicherheitsgründen noch verzichten: „Aufs Stage Diving.“

Karten

fürs Newcomer Festival am Samstag, 19. September, um 20 Uhr im Waitzinger Keller in Miesbach gibt’s zum Preis von fünf Euro im Vorverkauf und an der Abendkasse.

