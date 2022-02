Zum Unsinnigen Donnerstag: Lions Club liefert 6288 Krapfen aus - für guten Zweck

Von: Sebastian Grauvogl

Bitte zugreifen: Lions-Freundin und Activitybeauftragte Barbara Bogenrieder-Roach und Lions-Präsident Stefan Oeldenberger präsentieren eine Auswahl der Krapfen, die der Club im Landkreis ausgeliefert hat. © TP

So schwer die Zeiten auch sind: Ein bisschen Faschingsstimmung wollte der Lions-Club Miesbach-Holzkirchen mit seiner Krapfenaktion doch verbreiten - und damit noch viel Gutes tun.

Miesbach/Landkreis – An jeden Strohhalm klammern sich Faschingsfans im Landkreis Miesbach in diesen Tagen, um trotz coronabedingt abgesagter Bälle und Umzüge doch noch ein bisschen in Stimmung zu kommen. Mehr denn je gefragt ist deshalb ein kulinarischer Klassiker der fünften Jahreszeit: der Krapfen. Dank des Lions-Clubs Miesbach-Holzkirchen herrschte daran am Unsinnigen Donnerstag kein Mangel.

Genau 6288 frisch gebackene, mit Aprikosengelee gefüllte und mit Puderzucker bestäubte Krapfen lieferten die „Löwen“ aus. Die Empfänger: ein breiter Querschnitt durch die Unternehmenslandschaft im Landkreis.

„Mit einem so schönen Ergebnis und so viel Engagement der Unternehmen haben nicht einmal wir Lions selbst gerechnet“, schwärmt Präsident Stefan Oeldenberger. 200 Firmen und Institutionen hatten die Löwen während der wochenlangen Vorbereitung angefragt.

Krapfen am frühen Morgen ausgeliefert

Am frühen Donnerstagmorgen holten sie die duftende, in Steigen sortierte Ware mit Kleinlastern unmittelbar von der Großbäckerei Ratschiller ab und verteilten sie auf weitere zehn Wagen, die dann die teilnehmenden Unternehmen ansteuerten.

Dort wurden die Lions mit offenen Armen empfangen, berichtet der Club: Die meist gänzlich überraschten Mitarbeiter hätten gern und spontan zugegriffen. Mit dem guten Gefühl, durch den Genuss auch noch etwas Gutes zu tun. Denn wie in den Jahren zuvor geht der Erlös der Aktion an soziale Zwecke – ausschließlich im Landkreis.

