Zurück im Alltag: Veronika Mader aus Miesbach nimmt schöne Erinnerungen und neue Freunde mit

Miesbach – Am Ende wurde es nichts mit dem goldenen Cupcake und dem Geldpreis über 10 000 Euro. Stattdessen war für Veronika Mader aus Miesbach und ihren Partner Alexander Scheid aus Landau in der Pfalz bei der TV-Show „Das große Backen – Die Profis“ im Halbfinale Endstation. Und das, obwohl es für die Konditormeisterin aus der Kreisstadt genau da am besten lief.

„Wir waren bei unserer letzten Aufgabe so gut wie noch nie“, stellt die 25-Jährige fest. „Wir haben sehr sauber gearbeitet, aber am Ende hat es nicht gereicht.“ Bei der Aufgabe, eine Gottheit aus der griechischen Mythologie zu kreieren, war ihnen Fortuna nicht hold. Als Team Grün entschieden sie sich für Dionysos, den Gott des Weines, in Form eines Gravity Cakes, bestehend aus Pistazienböden, einem knusprigen Haselnuss-Crunch, süß-saurem Lemon Curd und einer Weißwein-Buttercreme. Der Clou: Durch ausgeklügelte Technik erweckte ihre Torte den Eindruck, sie würde auf einer Weinflasche schweben. Doch es hakte: Die Pistazien-Böden wurden nichts – die Profis mussten sie neu machen.

Schmerzhafte Punktabzüge gibt es beim Aussehen des Gotts: Die Augen seien zu starr, moniert die Jury mit Bettina Schliephake-Burchardt, Christian Hümbs und Günther Koerffer. Zudem wirke die Büste leblos und ungriechisch. Das bedeutete das Aus, nachdem sie bei der ersten Aufgabe ebenfalls Platz vier erhielten. Bei dieser Überraschungs-Challenge zum Thema Desserts mit Food-Pairing setzten Mader und Scheid auf eine Kreation aus Gurke und Apfel, doch leider war der Streuselboden nicht ganz durchgebacken.

„Natürlich haben wir danach überlegt, woran es gelegen hat“, sagt dei Miesbacherin, die sich auch das Finale im Fernsehen angeschaut hat. „Es arbeitet in einem, und es ist schade, wenn es so kurz vor dem Finale vorbei ist. Aber Kritik, verschiedene Geschmäcker und Meinungen gehören dazu.“

Zumal es eine schöne wie auch spannende Zeit gewesen sei, TV-Luft zu schnuppern. Das Tollste ist aber, dass sich alle Teilnehmer super verstanden hätten. „Wir sind alle noch miteinander in Kontakt“, sagt Mader über die starke Konkurrenz. „Und wir wollen uns noch mal treffen – das ist schon ausgemacht.“ Ihr eigentliches Ziel hat sie ja erreicht: die Vielseitigkeit ihres Berufs zeigen, der gewissermaßen eine Kunst ist.

Im Juli steht für die 25-Jährige erst mal der Sommerurlaub an. Ob es sie irgendwann wieder in eine TV-Show zieht, lässt sie offen: „Es war eine schöne Erfahrung, aber jetzt reicht es erst mal mit der Herausforderungen.“ Der Alltag hat eben auch seine schönen Seiten.

