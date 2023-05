Zuschuss ja, aber nicht fürs Ordinariat: Stadtrat bewilligt Finanzhilfe für katholische Kirchengemeinde

Von: Dieter Dorby

Gleichbehandlung: Auch die katholische Kirchengemeinde bekommt von der Stadt Miesbach 10 000 Euro Zuschuss für das neue Pfarrheim. © Thomas Plettenberg

Auch wenn die Stadtkasse leer ist: Die Stadt Miesbach unterstützt den Neubau des katholischen Pfarrheims freiwillig mit 10 000 Euro.

Miesbach – Das hat der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Das entspricht exakt dem Betrag, den auch die evangelische Kirchengemeinde für die Sanierung und Erweiterung erhalten hat.

Stadt vertagte Antrag zuerst

Bereits im März stand der Antrag auf der Tagesordnung, doch die Stadt hatte das Thema wegen des noch nicht abgeschlossenen Haushalts vertagt. Nun sind die finanziellen Rahmenbedingungen fix. Zur Abstimmung standen zwei Vorschläge: einmal als Zuschuss an das erzbischöfliche Ordinariat in München oder als Zuwendung an die katholische Kirchenstiftung in Miesbach. Der Vorschlag, die Kirchengemeinde vor Ort gezielt zu unterstützen, war in der vorangegangenen Sitzung eingebracht worden.

Kick van Walbeek (Grüne) widersprach nun der damals geäußerten Behauptung, wonach die katholische Kirche im Geld schwimme: „Der Neubau in Holzkirchen wird der letzte für längere Zeit sein.“ Sie habe auch kein Problem damit, wenn das Geld an das Ordinariat geht, „denn das war schließlich auch der Bauherr“.

Dem widersprach Florian Hupfauer (FDP). Der einzige Grund, warum er einem Zuschuss zustimme, sei der neue Bewegungsraum für die Kindergartenkinder. Für dessen noch ausstehende Ausstattung sollten die 10 000 Euro zwingend verwendet werden, was er als dritten Beschlussvorschlag einbrachte. Wegen der Haushaltssituation lehne er eine Zahlung an das Ordinariat ab.

Paul Fertl (SPD) erinnerte den Stadtrat daran, dass die Miesbacher Kirchengemeinde einen Beitrag zu den Baukosten leisten müsse. Deshalb sei eine Zahlung an die Kirchengemeinde sinnvoller. Was Dritter Bürger Franz Mayer (CSU) launig kommentierte: „Der Bund zahlt bei unserem Kinderhaus auch zwei Drittel, und trotzdem würde ich dem nicht spenden.“ Beide Kirchen gleich zu behandeln sei richtig, aber das Geld solle in Miesbach bleiben.

Dies unterstützte auch Inge Jooß (SPD), die darauf verwies, dass die Kirchen viele Räume für die Allgemeinheit zur Verfügung stellen: „Das neue Pfarrheim ist ein Beitrag für die gesamte Stadt.“

Direkte Zahlung an die Kirchengemeinde

Bei der Abstimmung setzte sich die direkte Zahlung an die Kirchengemeinde gegen die Stimmen von Hupfauer und Markus Baumgartner (CSU) durch. Für die Zahlung ans Ordinariat hatte zuvor nur van Walbeek gestimmt. Hupfauers Antrag kam nicht mehr zur Abstimmung.