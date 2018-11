Zwei Einbrüche in zwei Tagen: Polizei Miesbach sucht unbekannte Täter

Hängen diese beiden Taten zusammen? Der zeitliche Ablauf spricht jedenfalls dafür. Binnen zwei Tagen haben sich in Miesbach zwei Einbruchsdiebstähle in Privathäusern ereignet.

Miesbach - Zuerst erwischte es eine Doppelhaushälfte an der Albert-Schweitzer-Straße, teilt die Polizeiinspektion Miesbach mit. Am Freitag, 9. November, zwischen 13 und 17 Uhr schlich der Täter - vermutlich über den Garten des derzeit unbewohnten Nachbarhauses - auf das Grundstück, hebelte ein Fenster auf und drang so in die Wohnung ein. Dort entwendete er gezielt Goldschmuck und ließ alles andere unverwüstet. Deshalb bemerkten die Geschädigten den Einbruch auch erst am Samstagmorgen.

Nur wenige Stunden später ging bei der Polizei dann erneut eine Einbruchsmeldung ein. Tatobjekt war diesmal ein Einfamilienhaus an der Frühlingsstraße. Hier war der Täter zwischen 16.30 und 19.30 Uhr über eine schlecht einsehbare Hochterrasse zum Haus gelangt und hebelte die Tür auf. In den Wohnräumen klaute er aus einer Schublade einen größeren Bargeldbetrag.

Die Polizei schließt einen Zusammenhang der beiden Taten nicht aus. Möglicherweise haben die Täter beide Häuser zuvor längere Zeit beobachtet oder ausgespäht. Bei den Ermittlungen bitten die Beamten nun die Bevölkerung um Hilfe. Wer im Zeitraum vom 5. biss 10. November verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat, wird gebeten, sich unter 08025/2990 zu melden.

sg

Rubriklistenbild: © dpa / Frank Rumpenhorst