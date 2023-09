Zwei Geisterfahrer auf B472 bei Miesbach verursachen Unfall mit Leichtverletztem

Von: Sebastian Grauvogl

Auf der falschen Fahrbahn unterwegs waren zwei Autofahrer auf der B472 in Miesbach (Symbolbild). © Armin Weigel/dpa (Symbolbild)

Auf der falschen Spur unterwegs waren zwei Autofahrer auf der B472 in Miesbach. Ein richtig fahrender 46-Jährger musste dadurch stark bremsen - ein Auffahrunfall war die Folge.

Miesbach - Hier rechnet man normalerweise nicht mit Gegenverkehr. Und so erschrak ein Warngauer (46) heftig, als ihm am Donnerstag, 31. August, gegen 11 Uhr auf der B472 auf Höhe des Autohauses Weingärtner in Miesbach plötzlich zwei Autos aus der Abfahrt Richtung Bad Tölz entgegenkamen und links nach Miesbach abbiegen wollten. Der 46-Jährige, der in Richtung Hausham unterwegs war, konnte gerade noch bremsen. Eine hinter ihm fahrende 60-Jährige aus Warngau bemerkte dies aber zu spät - es kam zum Auffahrunfall. Der 46-Jährige verletzte sich dabei leicht und kam ins Krankenhaus Agatharied.

Ein Geisterfahrer meldet sich bei Polizei, der andere flüchtet

Wie die Polizeiinspektion Miesbach berichtet, bestätigten die beiden Unfallbeteiligten, dass die beiden anderen Fahrzeuge als Geisterfahrer unterwegs waren. Einer der beiden meldete sich kurz nach dem Unfall bei der Polizei. Der andere flüchtete mit seinem dunklen Pkw in Richtung Miesbach. Zeugen, die Angaben zu dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Miesbach unter 08025/2990 zu melden.

