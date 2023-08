Zwei Mal 30 Jahre: Doppeljubiläum im Miesbacher AWO-Seniorenzentrum

Von: Sebastian Grauvogl

Glückwünsche ans Heim und seine Leitung: Werner Tandler (l.) und Paul Fertl (r.) überreichen Rosi Holzapfel einen Geschenkkorb der AWO Miesbach. Auch (hinten l.) Bürgermeister Gerhard Braunmiller, seine Frau Alexandra und Cornelia Emili, Vorstandsvorsitzende des AWO-Bezirksverbands Oberbayern, kamen zum Gratulieren vorbei. © TP

Der Festakt zum 30-jährigen Bestehen des AWO-Seniorenzentrums Miesbach geriet zum Doppeljubiläum: Denn nicht nur das Haus, sondern auch seine Leiterin hatte Grund zum Feiern.

Miesbach – Rosi Holzapfel wäre es lieber gewesen, die Gratulationen hätten sich auf ihr Haus beschränkt. Das war angesichts des Anlasses des Festaktes eigentlich auch zu erwarten: Zum 30-jährigen Bestehen des Inge-Gabert-Hauses Miesbach hatten die Leiterin des gleichnamigen Seniorenzentrums der Arbeiterwohlfahrt (AWO) und ihr Team eingeladen. Doch Holzapfel hatte die Rechnung ohne eine engagierte Bewohnerin und Heimbeirätin gemacht: Claudia Behrend, die seit drei Jahren im Inge-Gabert-Haus lebt, ließ die Einrichtungsleiterin nicht ohne ein sehr persönliches Lob davonkommen. Aus gutem Grund: Auch Holzapfel selbst hatte einen Grund zum Feiern: ihr 30-jähriges Dienstjubiläum.

Gleich zur Eröffnung des Seniorenzentrums im Jahr 1993 stieg Holzapfel als Wohnbereichsleitung ein. Nur zwei Jahre später übernahm sie die Pflegedienstleitung, ehe sie sich weitere zehn Jahre später mit dem Studium der Betriebs- und Sozialwirtschaft die Qualifikation für die Einrichtungsleitung erwarb. Seit 2005 füllt Holzapfel diese Aufgabe nun aus. Und das mit einer „warmherzigen und wissenden Ausstrahlung“, wie Behrend in ihrem „Loblied“ schilderte. In ihren drei Jahren im Seniorenzentrum habe sie von Holzapfel nicht einmal die Andeutung vernommen, dass sie gerade keine Zeit habe. Jeder der Bewohner sei ab und an von Traurigkeit und Kummer erfüllt. Dann höre Holzapfel einfach zu – „mit den Ohren und dem ganzen Herzen“. Man dürfe sie umarmen wie eine Schwester oder eine Freundin – „und alles ist wieder gut“. Und wenn man erfreut sei, teile Holzapfel diese Freude mit einem „wunderbaren Lächeln“. Behrend schloss ihre Worte mit einer Bitte: „Gewähren Sie uns allen weiter Ihren Schutz und Ihr liebevolles Mitfühlen noch viele, viele Jahre lang.“

Vorgängerhaus bereits 1552 eröffnet

Die Geschichte des Seniorenzentrums reicht derweil noch viele Jahre weiter zurück. Alles begann 1552 mit der Gründung des Bruderhauses am Gschwendt durch Waldeck Wolf von Maxlrain und seine Gemahlin Anna. Die älteste soziale Einrichtung in Miesbach beherbergte von 1824 bis 1849 das erste kommunale Krankenhaus, ehe es die Mallersdorfer Franziskanerinnen in eine Musteranstalt verwandelten. Nach ihrem Ausstieg 1962 übernahm dann die Arbeiterwohlfahrt den Betrieb. Nur zwei Jahre später wurde das Bruderhaus durch einen Neubau nach den Plänen von Architekt Norbert Widmoser ersetzt. 1990 bis 92 mussten die Gebäude abermals weichen – nur die Kapelle Maria Trost blieb bestehen.

Nach dem Abriss folgte erst mal eine unruhige Zeit für die Bewohner und Mitarbeiter. Das Haus wurde in zwei Gruppen getrennt, berichtet Holzapfel. Eine kam nach Kolbermoor, die andere ins leer stehende alte Krankenhaus in Bad Tölz. Doch das Warten lohnte sich. So konnten die Bewohner im November 1992 in ein lichtdurchflutetes Gebäude mit 131 Einzel- und zwölf Doppelzimmern – alle mit Balkon beziehungsweise Gartenzugang – einziehen. Als Modellprojekt für „zeitgemäßes, modernes Wohnen im Alter“ vermittle es „Hotelcharakter“. Da sich die Stadt Miesbach an der Finanzierung beteiligte, nahm sie der AWO das Versprechen ab, Miesbacher Bürger bei der Platzvergabe stets bevorzugt zu behandeln. „Daran halten wir uns bis heute noch“, betont Holzapfel stolz.

Heimleiterin gibt Lob an Belegschaft weiter

Aktuell versorgen im Seniorenzentrum 125 Mitarbeiter auf sieben Wohnbereichen der stationären Pflege 154 Bewohner, davon 17 in der Gerontopsychiatrie. Kurzzeit- und Tagespflege sowie ein Mittagstisch für alle Bürger über 70 Jahren vervollständigen das Angebot. Besonders stolz ist Holzapfel, die nicht nur das Lob, sondern auch den Geschenkkorb der AWO an ihre Belegschaft weiterreicht, auf die familiäre Atmosphäre des Seniorenzentrums. Dieses verstehe sich als „Zuhause mit Herz und Wohlfühlfaktor“ und habe seit Jahrzehnten keinen Personalnotstand.

Wohl auch, weil man bis heute das Leitbild von Namensgeberin und AWO-Vorstandsmitglied Inge Gabert (1927 bis 1994) tagtäglich lebe, wie Holzapfel betont: „Für sie stand der Mensch im Mittelpunkt ihres Denkens und Handelns.“ Einen Satz, den Behrend wohl auch der jetzigen Heimleiterin zuschreiben würde.

