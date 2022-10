„Zweierlei Maß“: Andreas Hallmannsecker und Alois Fuchs über ungleiche Rollen beim Wasserschutz

Interview

Das Verfahren zur Erweiterung der Wasserschutzzone Thalham-Reisach-Gotzing hat eine nicht zu erwartende Wendung genommen. Für die Betroffenen bedeutet das neue Hoffnung. Ein Interview.

Wie berichtet, hat das Landratsamt Miesbach die Stadtwerke München (SWM) aufgefordert, eine Gestattung für die Entnahme von Trinkwasser aus der Reisach-Fassung zu beantragen. Ein Schritt, der vom Verein Unser Wasser begrüßt wird, doch Bedenken bleiben. Im Interview erklären der Vereinsvorsitzende, Valleys ehemaliger Bürgermeister Andreas Hallmannsecker, und Beisitzer Alois Fuchs, der als Landwirt in der Schutzzone IIa persönlich betroffen ist, warum sie die Grundstückseigentümer im Wasserschutzgebiet dauerhaft im Nachteil sehen. Und nicht nur die.

Herr Hallmannsecker, Herr Fuchs, wie bewerten Sie den Schritt des Landratsamts, von den Stadtwerken einen Gestattungsantrag einzufordern?

Alois Fuchs: Das ist sehr gut. Wir kommen jetzt an den Punkt, wo das Verfahren auf solide Füße gestellt wird. Denn die sogenannten Altrechte rücken jetzt in den Mittelpunkt, nachdem deren Prüfung über viele Jahre abgelehnt wurde.

Andreas Hallmannsecker: Das sehe ich auch so. Wer ein Recht hat, kann es auch nachweisen. Und wer es nicht nachweisen kann, muss es neu beantragen. So einfach ist es, und so viel Vertrauen in den Rechtsstaat haben wir. Auch wenn die Regierung von Oberbayern und das Umweltministerium zuletzt sehr gegen das Landratsamt Miesbach geschossen haben.

Sie meinen den Druck seitens der Regierung, vorab ein Dünge- und Beweidungsverbot auszusprechen, und bei Widerstand des Landratsamts sogar einen Selbsteintritt zu forcieren. Das konnte letztlich per Petition im Landtag verhindert werden.

Hallmannsecker: Ja. Dafür gab es aus unserer Sicht keine Erfordernis. Vielleicht war es ja als Machtdemonstration von oben zu verstehen.

Fuchs: Ich verstehe das bis heute nicht. Ich darf mein Vieh in der Schutzzone IIa nicht mehr auf die Weide stellen, während der Fassungsbereich um das Wasserschloss Reisach als Naherholungsgebiet beworben wird. Und natürlich bringen die Leute Hunde mit, die dort ihr Geschäft verrichten.

Hallmannsecker: Aber für die se Erholungssuchenden gibt es keine Aufklärung oder Hinweise, dass Fäkalien bitte unbedingt einzusammeln sind. Nur eben das Schild, dass das hier ein Wasserschutzgebiet ist. Das war’s.

Fuchs: Was mich auch stört: Auf einer Schautafel steht bei den Gefahren fürs Trinkwasser die Landwirtschaft an oberster Stelle. Danach erst Industrie und Rückstände von Medikamenten.

Sie sehen die Landwirtschaft also am Pranger?

Fuchs: Ja, aber warum? Denn wir arbeiten als Biobauern ja partnerschaftlich mit den Stadtwerken zusammen, und die SWM werben gleichzeitig mit bestem Wasser und Biomilchprodukten. Was gar nicht als Gefahr genannt wird, ist Miesbachs Kläranlage nebenan. Irgendwie passt das alles nicht zusammen.

Glauben Sie noch an den Rechtsstaat?

Hallmannsecker: Sagen wir mal so: Meinen Glauben hat erschüttert, wie mit dem Gutachten von Professor Tröger aus Berlin umgegangen wurde. Erst wurde er in beiderseitigem Einvernehmen von Regierung und Landratsamt beauftragt, und als seine Ergebnisse nicht wie erwartet ausfielen, wurde er seitens der Regierung nicht anerkannt.

Streitpunkt neue Werkshalle der SWM

Fuchs: Für mich ist einiges nicht zu verstehen. Die Stadtwerke bauen zum Beispiel gerade eine neue Werkhalle auf ihrem Betriebshof im Schutzgebiet IIa. Dort ist der Grundwasserpegel bei 2,20 Metern, und die Fundamente gehen 1,60 Meter in den Boden. Das heißt, die Überdeckung zum Grundwasser ist gerade mal 60 Zentimeter dick. Trotzdem darf da gebaut werden, offenbar sogar mit einer nur einfachen Bodenplatte. Der Ölabscheider geht sogar 3,80 Meter in den Boden und steht damit im Grundwasser. Das wird alles genehmigt.

Stimmt. Das hat das Landratsamt auf unsere Anfrage bestätigt. Auch Wasserwirtschaftsamt und Landesamt für Umwelt waren involviert und haben das abgesegnet.

Fuchs: Als ich einen Keller bauen wollte, war man da deutlich strikter. Kein Keller, hieß es, weil der nicht 100-prozentig zu sichern sei. Dabei hat mein Hof in der Schutzzone IIb gut 2,2 Kilometer Abstand zur Fassung und 50 Meter Überdeckung bis zum Grundwasser. Ähnlich beim Safthäusl in Gotzing. Dort war die Gefahr noch geringer. Aber auch dort war in der Schutzzone IIb kein Keller erlaubt.

Hallmannsecker: (lächelnd) Das Gefahrenpotenzial Ölabscheider gegenüber Apfelsaft ist ja doch sehr ähnlich – oder?

+ Alois Fuchs, Vereinsbeisitzer und betroffener Biobauer © THOMAS PLETTENBERG

Fuchs: Dem Wasserwirtschaftsamt ist laut ihrer Stellungnahme klar, dass die Eingriffe seitens der SWM hohe Beeinträchtigungen für die Schutzfunktion im Schutzgebiet haben. Dennoch bekommen die Stadtwerke bei 16 Verstößen gegen den Schutzgebietskatalog Befreiungen – weil die Halle „der Aufrechterhaltung und Sicherstellung der Wasserversorgung in der Landeshauptstadt dient“. Anders ist es bei Privatleuten. Da muss immer alles zu 100 Prozent sicher sein, auch wenn deren Existenz daran hängt. Da darf es keinerlei mögliche Beeinträchtigung geben.

Alternativenprüfung immer noch gefordert

Hallmannsecker: Dazu muss man sagen, dass die Stadtwerke nicht – wie bei Privaten oder Kommunen üblich – einen Gutachter hinzuziehen müssen. Sie geben die Infos einfach selbst an die Behörden weiter. Einfach so auf Anforderung per E-Mail. Das nur nebenbei. Und eine Alternativenprüfung findet auch nicht statt. Denn für mich stellt sich durchaus die Frage der Notwendigkeit. Muss diese Halle in der Schutzzone IIa stehen? Oder reicht nicht ein Standort im Gewerbegebiet Miesbach oder beim Hochbehälter in Deisenhofen? Die Mitarbeiter arbeiten ja meist nicht im Betriebshof, sondern sind unterwegs. Sie müssen nicht im Schutzgebiet sein.

Fuchs: Das wäre so, als würde der Miesbacher Bauhof seinen Standort neben die städtischen Quellen in Deining bauen. Die SWM könnten die Halle auch in Holzkirchen errichten, aber nicht im Wasserschutzgebiet. Das konterkariert. Es zeigt, dass mit zweierlei Maß gemessen wird.

Aus welchem Grund meinen Sie?

Hallmannsecker: Ich selbst stamme aus Gotzing und kenne die Situation dort seit Jahrzehnten. Man kann schon den Eindruck bekommen, dass es auch darum geht, Grundstücke zu entwerten, um sie später selbst kaufen zu können. Denn wenn einem alles gehört, kann er im Grunde machen, was er will. Das ist zumindest mein Eindruck.

Fuchs: Für uns im Mangfalltal wird es jedenfalls nicht leichter werden.

Inwiefern?

Fuchs: Das hat mehrere Gründe. Zum einen wird durch das Wasser Feinsediment, also feinster Sand, ausgeschwemmt, der sich in den Hochbehältern ablagert. Weil dieser Sand dem Boden fehlt, erhöht sich im Lauf der Jahrzehnte der Durchlass und damit auch die Fließgeschwindigkeit des Grundwassers. Was über kurz oder lang bedeuten könnte, dass der Schutzbereich wieder vergrößert werden muss.

Das Gesetz fordert in Bayern eine 50-Tage-Linie, weil nach 50 Tagen Erreger als abgestorben gelten.

Fuchs: Stimmt. Diese Schlussfolgerung mit dem Sediment haben wir von einem Geologen. Das haben nicht wir uns ausgedacht. Hinzu kommt, dass der Grundwasserspiegel bei uns seit Jahrzehnten im Sinken begriffen ist. Diese Beobachtung bestätigen auch andere Landwirte in der Umgebung. Aber wir können das nicht überprüfen, weil wir von den Stadtwerken keine öffentlichen Pegelstände bekommen.

Was aber jeder bemerkt hat, ist die zunehmende Trockenheit. Es regnet spürbar weniger – und das das ganze Jahr über. Ein Problem?

Fuchs: Ja, absolut. Wie lange reicht denn das Wasser noch? Die Mangfall war diesen Sommer bereits zeitweilig trockengefallen. Und keiner kann sagen warum.

Wie groß soll München noch werden?

Das stimmt. Auch unsere Anfrage beim Landratsamt brachte vor Kurzem keinerlei Ergebnis.

Hallmannsecker: Mich beunruhigen auch die Zukunftsprognosen für die Metropolregion München. Wie ich gelesen habe, soll die Einwohnerzahl von derzeit 1,6 Millionen Menschen bis 2040 um 16 Prozent wachsen. Das sind noch mal 250.000 Menschen.

Die zweieinhalbfache Einwohnerzahl des Landkreises Miesbach.

Fuchs: Und damit ist es ja nicht getan. Man darf auch nicht vergessen, dass die Landeshauptstadt viele Umlandkommunen bis in den Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen mit Wasser versorgt.

+ Andreas Hallmannsecker, Vereinsvorsitzender und ehemaliger Bürgermeister von Valley © THOMAS PLETTENBERG

Hallmannsecker: Wenn ich mir die Bevölkerungsentwicklung in Deutschland anschaue, haut’s mir eh den Schalter raus. Alles zieht nach Bayern und damit nach München. Die Frage darf erlaubt sein: Muss das so sein? Der Mensch geht bekanntlich dorthin, wo es Arbeit gibt. Vielleicht wäre es sinnvoll, auch mal wieder in anderen Regionen Arbeitsplätze anzusiedeln. Warum geht die Arbeit nicht dorthin, wo Menschen sind? Mit Straßen und dem Glasfasernetz muss man doch nicht zwingend weiter in einen Großraum ziehen. Oder vor allem das als Landeshauptstadt noch zu forcieren. Denn das wissen selbst die kleinsten Gemeinden: Arbeitsplätze ziehen zusätzliche Kosten für den Ausbau der Infrastruktur nach sich – für Kindergärten, Schulen, Wohnraum und so weiter.

Bei der Hauptversammlung Ihres Vereins haben Sie betont, es sei wichtig, dass alle Kommunen im Landkreis Vereinsmitglieder werden. Warum?

Hallmannsecker: Weil das Thema Wasser wirklich uns alle im Landkreis betrifft. Die Wasserschutzzone hört ja nicht in Müller am Baum auf. Was liegt davor? Die Mangfall, und damit die Kläranlage in Gmund für das Tegernseer Tal. Über die Kläranlage in Miesbach sind auch Hausham und Schliersee als Zweckverbandsmitglieder unmittelbar betroffen. Was, wenn eines Tages die Kläranlagen nicht mehr in dieser Form betrieben werden dürfen? Wir brauchen hier im Landkreis bei allen ein Bewusstsein für diese Thematik.

Die Stadtwerke werben bei sich damit, dass der Wasservorrat im Mangfalltal schier unerschöpflich sein soll. Stimmen Sie zu?

Hallmannsecker: Nein, das sehe ich genau anders. Wir wissen nicht, wie sich alles entwickeln wird – der Wasserbedarf, der Klimawandel, die Beschaffenheit des Bodens. Es kann auch sein, dass sich am unterirdischen Verlauf etwas signifikant verändert. Deshalb ist es unabdingbar, dass die Genehmigung, Wasser zu entnehmen, alle 20 bis 30 Jahre neu beantragt werden muss, um neu geprüft zu werden. Das ist überall so üblich und schafft auch Transparenz.

Die Gebiete versorgen die Stadtwerke München

Die Stadtwerke München versorgen das Münchner Stadtgebiet sowie Gemeinden und Gemeindeteile in Oberbayern. Rund 1,6 Millionen Menschen leben allein in der Stadt München. Die mittlere Tagesabgabe beträgt laut SWM-Homepage etwa 300 bis 350 Millionen Liter. Etwa 80 Prozent davon stammen aus dem Mangfalltal, 15 Prozent aus dem Loisachtal und fünf Prozent aus dem Hofoldinger Forst, der vornehmlich für die Notversorgung vorgehalten wird. Der Pro-Kopf-Bedarf – einschließlich Industrie und Gewerbe – liegt bei knapp 180 Litern pro Person und Tag.



Zu den versorgten Kommunen zählen im Landkreis München die Stadt Garching (ohne Unigelände) sowie die Gemeinden Aschheim (Ortsteil Dornach), Hohenbrunn (Riemerling-Ost), Neubiberg, Neuried, Oberschleißheim (Neuherberg GSF-Gelände), Ottobrunn-Ost (Teilversorgung), Unterföhring und Unterhaching, im Landkreis Dachau Bergkirchen (Ortsteil Eschenried), im Kreis Garmisch-Partenkirchen Eschenlohe sowie im Kreis Miesbach Weyarn (Gotzing, Betriebshof Thalham) und Valley (Ortsteil Mühlthal). Zudem bestehen Notversorgungen im Kreis Fürstenfeldbruck für die Stadt Germering, im Landkreis München für die Gemeinden Haar, Ismaning, Ottobrunn-West, Putzbrunn, Pullach, Taufkirchen (Am Wald), Aying, Gräfelfing, Planegg, Krailling, Grünwald sowie Gauting im Landkreis Starnberg, im Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen für Wolfratshausen und Geretsried sowie die Gemeinde Eurasburg-Beuerberg, Großweil im Kreis Garmisch-Partenkirchen, Penzberg im Landkreis Weilheim-Schongau und Weyarn im Landkreis Miesbach.

