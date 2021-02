Die Polizei hat innerhalb eines Nachmittags zwei Unfallflüchtige gestellt - einen in Fischbachau, einen bei Miesbach. Beide waren betrunken. Der Schaden ist immens.

Miesbach/Fischbachau - Die Polizei Miesbach hat innerhalb eines Nachmittags zwei Unfallflüchtige gestellt - einmal in Fischbachau, einmal auf der B472 bei Miesbach. Beide waren betrunken. Der Sachschaden ist immens.

Zweimal Unfallflucht, zweimal betrunken, über 60.000 Euro Schaden

Der erste Unfall ereignete sich laut Polizei gegen 16.30 Uhr auf der B472, Höhe Müller am Baum. Ein 36-jähriger Fischbachauer fuhr mit seinem Mercedes von Bad Tölz kommend Richtung Miesbach. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab. Er touchierte mehrere Verkehrseinrichtungen und ein Verkehrsschild. Im Anschluss entfernte er sich, ohne den Unfall zu melden.

Zeugenaussagen brachten die Beamten schnell auf die Spur des Verursachers. An seinem Pkw und den Verkehrseinrichtungen entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Ein Atemalkoholtest ergab über 1,1 Promille.

Der zweite Unfall ereignete sich gegen 19 Uhr auf der Staatsstraße 2077 zwischen Elbach und Marbach. Ein 29-jähriger Schlierseer fuhr mit seinem VW von Wörnsmühl kommend in Richtung Fischbachau. Auf Höhe des Café Winklstüberl kam er auf die Gegenfahrbahn.

Ein entgegenkommender 47-jähriger Bad Aiblinger versuchte dem Schlierseer nach rechts auszuweichen. Dabei touchierte er einen Stacheldrahtzaun. Dennoch stießen beide Fahrzeuge zusammen. Der Unfallverursacher fuhr weiter.

Die Polizei Miesbach ermittelte den Flüchtigen auch in diesem Fall schnell: Fahrzeugteile am Unfallort verrieten sein Auto. Auch in diesem Fall nahmen die Beamten einen Atemalkoholtest, auch in diesem Fall ergab dieser über 1,1 Promille. Der Sachschaden liegt allerdings deutlich höher als beim ersten Unfall: Die Kosten an Fahrzeugen und Zaun summieren sich auf rund 50.500 Euro.

Bei beiden Fahrzeugführern wurde im Anschluss eine Blutentnahme durchgeführt. Die Fahrer erwarten nun Anzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr, sowie Gefährdung des Straßenverkehrs