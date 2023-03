Zwölf Minuten Beifall: Freies Landestheater feiert umjubelte Premiere in Miesbach

Von: Alexandra Korimorth

Mit Schwung samt wehenden Röcken bringen Solisten, Chor und Orchester des Freien Landestheaters Bayern Smetanas Komische Oper „Die verkaufte Braut“ auf die Bühne. © Christian Scholle

Smetanas Komische Oper „Die verkaufte Braut“ hat das Freie Landestheater im Waitzinger Keller in Miesbach auf die Bühne gebracht. Die Premiere mündete in zwölf Minuten langen Applaus.

Miesbach – Was für ein Spaß, was für ein Fest für Auge, Ohr und Gemüt! Bunt, schwung- und temperamentvoll, leicht, knackig, lustig und lustvoll bringt das Freie Landestheater Bayern (FLTB) Bedřich Smetanas Komische Oper „Die verkaufte Braut“ auf die Bühne. Bei der Premiere im Waitzinger Keller gab es dafür zwölf Minuten lang ununterbrochen tosenden Applaus, Bravo- und Jubelrufe.

Wer Winter- oder Corona-Blues hinter sich lassen will, ist diese Saison beim FLTB goldrichtig. Klar, Smetanas „Verkaufte Braut“ ist per se kein schwerer Stoff, die Musik an sich schon schwungvoll. Aber in der neuen Inszenierung des Dreamteams Julia Dippel (Regie) und Rudolf Maier-Kleeblatt (Intendanz, künstlerische Leitung und Dirigat) geht es von den ersten Takten der Ouvertüre an, die mit szenischem Spiel begleitet wird, mitreißend zu.

Es ist Frühling, Paarungszeit auf dem Land, das hier nicht zwangsweise in Smetanas Böhmen liegt, sondern – wie später mit „Bär Bruno“ angedeutet – auch „im hintersten Winkel des bayerischen Oberlandes“ sein könnte. Die Türen der Kulissenwand in Holzoptik öffnen sich und geben den Blick frei auf mit poppig bunten Blumen umrankte, heiratswillige Burschen. Wie sie da stehen: wie in Schaufenstern.

Bühne und Kostüme erinnern an alte Sissi-Filme

Bühne und Kostüme von Anne Hebbeker PAL-Farben versprechen ein Happy-End und erinnern an die alten Sissi-Filme. Sie spielen eine Hauptrolle in der Inszenierung und ernteten nicht weniger Lacher als die Akteure, die jede Rolle bis ins Kleinste und zur allerletzten Sekunde genussvoll ausspielten.

Von Anfang an ging es turbulent zu auf der Bühne: Da fliegen die Röcke, es wird getanzt und Polonaise gelaufen. Nur am Ende vieler solcher Chor- oder Massenszene hält der Trubel für ein Standbild inne, als posierte man für ein Gruppenfoto, um Freude, Gemeinschaft und Lebenslust einzuprägen. Da ist alles am Flirten oder Busseln; nur Marie und Hans sind sich vertraut und wirklich innig verbunden. Hans singt seine Marie sogar mit „mein Schatz“ an – und umgekehrt.

Libretto stark verjüngt

Nicht nur das Libretto hat das FLTB einer Verjüngungskur unterzogen. Hier tritt eine außergewöhnlich temperamentvolle, selbstbewusste und emotionale Marie auf, die ihrem Hans Liebe und Treue schwört, ihn aber sehr energisch vor einem Treuebruch warnt, sich ihren Eltern und dem Heiratsvermittler widersetzt, den als potenziellen Ehemann vor die Nase gesetzten Wenzel manipuliert, ihrem Hans schließlich ordentlich einheizt und ihn mit der Heugabel attackiert, fast an seinem (vermeintlichen) Verrat zerbricht und sich dann gefühlvoll mit ihm versöhnt.

Die US-amerikanische Koloratursopranistin Angela Ahiskal ist geradezu die Idealbesetzung der Marie. Sie vermag mit der enormen Vielfarbigkeit ihrer Stimme all diese Emotionslagen auszuleuchten. Nicht nur ein Mal riss sie das Publikum mit brillanten Koloraturen und schier endlosem Atem zu Zwischenapplaus hin. Ebenso wie Nikos Striezel, der sich als stotternder Wenzel in die Herzen sang und spielte: „Wa-wa-was ich mich betrübe, w-wie schwierig ist die Liebe.“ Oder Mathias Degen als Heiratsvermittler Kezal, dessen starker Bass einen Kontrast zu Ahiskal bildet, während sich Markus Herzogs warmer Tenor wunderbar mit ihr verbindet. Eine mitreißende Happy-End-Inszenierung und eine großartige Orchesterleistung.

Weitere Vorstellungen

Im Waitzinger Keller ist „Die verkaufte Braut“ noch einmal am Sonntag, 12. November, um 16 Uhr zu sehen (0 80 25 / 7 00 00, www.waitzinger-keller.de). Ansonsten tourt das FLTB damit durch Bayern und bis Wels in Österreich.