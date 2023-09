Newcomer Festival: Rock, Blues und Metal

Von: Alexandra Korimorth

Voller Vorfreude sind Moderator Girgl Ertl (l.) und die Musiker, die bei der zweiten Auflage des Newcomer Festivals am Samstag im Waitzinger Keller auf der Bühne stehen werden. © Thomas Plettenberg

Auch heuer findet in Miesbach wieder das Newcomer Festival statt. Eine Solosängerin und drei Bands stellen sich vor.

Landkreis – Nach dem Mega-Erfolg im vergangenen Jahr geht das Miesbacher Newcomer Festival in die zweite Runde. Am Samstag, 16. September, wollen die Landkreismusiker Julia Finis, Vendigo, Paradime und Bloodline die Bühne des Waitzinger Kellers in Miesbach rocken – von sanft bis hard-metal.

Vier Bands spielen beim Newcomer-Festival im Waitzinger Keller

Die Aussicht, erneut beziehungsweise erstmals auf einer so großen und mit Profi-Technik ausgestatteten Bühne spielen zu können, sorgt bei den Landkreismusikern geradezu für Euphorie. Das Pressegespräch im Waitzinger Keller war vor allem von Vorfreude und auch ein bisschen Lampenfieber geprägt. Organisator und Initiator Markus Seemüller stellte die Details für dieses Jahr vor: „Diesmal haben sich sechs Bands beworben. Vier konnten wir nehmen, damit das Konzert nicht den zeitlichen Rahmen sprengt.“

Wieder mit dabei sind Julia Finis – diesmal solo mit ihren eigenen Songs –, die Band Paradime und als Moderator Girgl Ertl, Wirt des Musikcafés Weyhalla in Weyarn. Vendigo und Bloodline werden erstmals auf der Newcomer-Festival-Bühne stehen. „Für Bands und auch die persönliche Entwicklung der Musiker ist es enorm wichtig, dass sie vor Publikum und auch auf einer Bühne mit professioneller Technik spielen“, sagt FWG-Stadtrat Seemüller und betont, wie wichtig der Stadt Miesbach die Jugend- und Kulturförderung ist.

Julia Finis als Solosängerin vertreten: „Wir machen uns alle groß“

Seiner Erfahrung nach verschwinden nur allzu oft jene Gruppen, die immer nur für sich im Keller spielen und proben. Öffentliche Auftritte befördern die Nachhaltigkeit einer Band und motivieren laut Seemüller auch andere junge Musiker dazu, sich zu trauen und einen öffentlichen Auftritt zu versuchen.

Die diesjährigen Bands jedenfalls waren alle im vergangenen Jahr vor oder auf der Bühne mit dabei und wissen, worauf sie hinfiebern. Den Anfang mit ihren sanfteren Rocksongs und deren wegführenden Komponenten wird Julia Finis aus Warngau machen, die das erste Mal ohne Band auftritt. „Es sind nur wir drei: Gesang, Gitarre und ich“, erklärt sie freudig aufgeregt. Dass sie als einzige Solokünstlerin dabei ist, bereitet ihr keine Sorgen. „Wir Musiker kennen uns alle. Die meisten hier haben ihre Anfänge beim Girgl in der Weyhalla gemacht. Wir machen keine Unterschiede, sondern machen uns alle groß.“

Rock mit Vendigo und Paradime

Nach den Songs von Finis steht Vendigo aus Miesbach auf dem Programm. Sie kommen ursprünglich vom Metal, widmen sich aber mittlerweile den bluesigeren und auch psychodelischen Vibes in einem insgesamt breiten Rock-Spektrum. „Wir freuen uns sehr, dass uns diese besondere Plattform geboten wird und wir in dieser ehrfurchtsvollen Halle spielen dürfen“, sagt Schlagzeuger Georg „Magic“ Zwiehoff. Die vier Vendigos versprechen sich viel vom Newcomer-Festival – auch für die Belebung der Miesbacher Kulturlandschaft durch mehr Genres.

Leo Decrusch, einer der fünf Musiker der Hardrock-Nachwuchsband Paradime aus Miesbach, Schliersee und Weyarn, ist immer noch hin und weg von dem „Wahnsinnserlebnis“ von 2022: „Die Energie zu spüren und live zu spielen, ist was Besonderes.“ Er freut sich, dass sie wieder hier auftreten können mit eigener Musik und dass es dieses Jahr noch mehr Rock-Diversität gebe. „Da kann man sich als Musiker auch Anregungen und Infos holen“, sagt er.

Weyhalla-Moderator Girgl Ertl übernimmt Moderation beim Newcomer-Festival

Ihrem Auftritt folgt knallharter Metal- und Death-Rock von „Bloodline“ aus Holzkirchen. Die vier Jungs sind dabei, ihre zweite CD zu realisieren und freuen sich total, dass so ein professionelles Set-Up im Landkreis Miesbach geht.

Unisono bedankten sich alle Musiker beim Waitzinger Keller. Dabei hatten die Techniker und Organisator Seemüller noch gar nicht verraten, dass es einen Mitschnitt geben soll, damit sich die Bands damit weiter und bei anderen Festivals bewerben können. Ihrer aller Dank richtete sich außerdem an Girgl Ertl. Er sei die personifizierte Musik-Kompetenz im Landkreis Miesbach, der ihnen allen in seiner Weyhalla die ersten kleinen Auftritte ermöglichte. Ertl kennt sie und ihre Musik bestens. Deshalb fiel ihm erneut die Aufgabe des fachkundigen Moderators beim Newcomer-Festival zu. „Ich fühle mich sehr geehrt. Und als Nachwuchsmoderator das ganze musikalische Potenzial aus dem Landkreis vorstellen zu dürfen, macht auch wirklich Riesenspaß.“