Wirbel um Besucheransturm im Oberland: Schild mit Hass-Botschaft aufgetaucht - klarer Hinweis für Münchner

„An olle Stodara“

von Veronika Silberg schließen

Ob Rodeln, Skifahren oder Wandern: Trotz Corona-Warnung zieht es viele Münchner von der Stadt in die Berge. Viele Anwohner sind davon alles andere als begeistert.

Trotz Lockdown und Coronavirus : Schnee und Sonne ziehen viele Besucher in die Berge.

und : Schnee und Sonne ziehen viele Besucher in die Berge. Doch Autofahrer mit einem Münchner Kennzeichen treffen hier nicht nur auf Gastfreundschaft.

mit einem treffen hier nicht nur auf Das Coronavirus scheint den München-Hass in Bayerns Ausflugsorten zusätzlich anzuheizen.

Miesbach - Deutlicher könnte es wohl kaum sein: Ein riesengroßer Mittelfinger ziert das selbstgebastelte Schild am Ortseingang in Miesbach, Oberbayern. Darüber ein Autokennzeichen der Stadt München und ein klarer Appell: „An olle stodara, bleibts dahoam wos hi gherts, und blockierts ned ois ihr lupenreinen idis.“ Für alle Münchner ohne Bayerisch-Kentnisse gibt es noch ein hochdeutsches: „Verpisst euch! Wir wollen euch nicht...“ hinterher.

Der Auslöser: Trotz Ausgangsbeschränkungen überrennen gerade zahlreiche Tagesausflüger die Alpenregion*, auch im Kreis Miesbach. Schon während der Feiertage schickte Landrat Olaf von Löwis deswegen eine verzweifelte SMS an Ministerpräsident Markus Söder*: „Lieber Markus, ich nerve dich nur sehr ungern per SMS“, schrieb Löwis, „Aber bei uns ufert der Tagestourismus aus. Es brennt wirklich.“ Sorgen gab es unter anderem bezüglich Polizei und Ordnungsbehörden. Viele Ausflügler denken nämlich gar nicht daran, sich an die Corona-Schutzmaßnahmen* zu halten.

Der ewige München-Hass: Macht Corona alles schlimmer? - Besucher im Oberland angefeindet

Dabei sind viele Einwohner besonders beliebter Ausflugsziele wie Miesbach ohnehin nicht gut auf den Münchner Besuch zu sprechen. Wanderer, Rodler und Skifahrer verstopfen jedes Jahr die Straßen und sorgen für kilometerlangen Stau, zahlreiche Unfälle und Müll. Mit Corona scheint sich das Problem zu vervielfachen: Unfallopfer* drohen in den ohnehin überfüllten Notaufnahmen zu landen und wegen der Einschränkungen profitieren nicht einmal alle Liftbetreiber oder Gaststätten vom ungewollten Besucheransturm.

Bei einigen führt das scheinbar zu einem regelrechten München-Hass. Schilder wurden bereits aufgestellt, Besucher mit einem Münchner Kennzeichen wüst beschimpft*. In Garmisch-Partenkirchen berichtet ein Neubürger sogar davon, allein wegen seines Kennzeichens angefeindet worden zu sein*.

Extreme Reaktionen, die wohl auch auf die allgemeine Unzufriedenheit der Bevölkerung in der aktuellen Lage zurückzuführen sind.

Auf das in Miesbach aufgestellte Schild reagieren viele entnervt. Eine Twitter-Nutzerin kommentiert: „und fahrts zum Einkaffa nie wida nach München ... diese spaltende Haltung nervt.“ Klar ist, nur ein beidseitig respektvolles Verhalten kann den ewigen Streit vielleicht irgendwann beenden, dazu gehört in jedem Fall auch, die Corona-Schutzmaßnahmen* zu beachten - Also benehmt‘s eich! (vs) *Merkur.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.