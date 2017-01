Haustür in Miesbacher Kirchgasse demoliert

Mit spitzem Gegenstand

Miesbach - In der Nacht zum Montag beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Kirchgasse. Die Polizei such Zeugen.

In der Nacht zum 16.01.17 beschädigten unbekannte Täter die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Kirchgasse in Miesbach. Mit einem spitzen Gegenstand wurde die Fensterscheibe der hölzernen Eingangstür eingeschlagen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Miesbach bittet um Hinweise unter 08025/299-0.

