Neue fiese Betrugsmasche: Diesmal ruft Sie die Polizei an

Miesbach - Erst am Tegernsee, jetzt im Stadtgebiet Miesbach: Mit einem perfiden Anruf kundschaften Betrüger Ihr Haus und Ihre Familie aus. Der Anrufer gibt sich als Polizist aus.

Die Welle an Anrufen trifft Miesbach laut der Polizei Miesbach am Montagabend zwischen 21.30 und 23 Uhr. Das Telefon in vielen Miesbacher Haushalten klingelt. Am Apparat ist ein Mann, der sich als Beamter der Polizeiinspektion Miesbach vorstellt. Dann kommt seine geniale Geschichte:

Der vermeintliche Polizist behauptet, man habe in der Gegend eine rumänische Einbrecherbande festgenommen. Bei einem der Einbrecher sei ein Zettel mit der genauen Anschrift des angerufenen Miesbachers gefunden worden. Dass das wohl jeden erstmal schlucken lässt, ist klar. Diese kurze Pause des Schocks nutzt der falsche Polizist, um so viel wie möglich über den Miesbacher Haushalt herauszufinden.

Viele beantworten die Fragen freilich bereitwillig. Schließlich geht es hier ums eigene Haus und um die eigene Familie.

Nur, dass am Telefon eben kein echter Polizist zuhört, genauso wie es keine rumänische Einbrecherbande gibt.

Die - echte - Miesbacher Polizei warnt weiter:

„Wenn die ihnen angezeigte Nummer mit „110“ beginnt, gelangen sie beim zurückrufen tatsächlich an eine echte Polizeinotrufstelle. Lassen sie sich daher nicht dadurch beirren.

Die Bevölkerung wird gebeten, bei derartigen Anrufen keinerlei Auskunft, weder zur Wohnanschrift, zu den Wohnumständen, noch zu sonstigen privaten Daten zu erteilen und dies der Polizeiinspektion Miesbach unter 08025/2990 zu melden. In dringenden Fällen wählen sie bitte die Notrufnummer 110.“

