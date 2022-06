Auf geht's zum traditionellen Miesbacher Volksfest 2022!

Das Miesbacher Volksfest findet dieses Jahr vom 24. Juni bis zum 3. Juli statt. © Miesbacher Volksfest

Dieses Jahr ist es endlich wieder so weit: Vom 24. Juni bis zum 3. Juli findet das Miesbacher Volksfest statt. Das erwartet Sie heuer auf der Waitzinger Wies'n.

Autoscooter, Simulator, Schießen, BRK-Verlosung, Steckerlfisch, Ketten- und Kinderkarusell, Kindereisenbahn Pfeilwerfen, Büchsenwerfen, Ski-Alm, Glasierte Früchte, Street Fighter, Mandeln- und allerlei Süßwaren: Für Jung und Alt ist auch dieses Jahr wieder auf der Waitzinger Wies'n vieles geboten.

Das Miesbacher Volksfest beginnt am 24. Juni mit der großen Eröffnungsfeier. Am unteren Markt wird Freibier ausgeschenkt, dann erfolgt der gemeinsame Einzug ins Festzelt. Am ersten Samstag spielt die Jugendkapelle der „Stadtkapelle Miesbach“ für Sie, am Abend gibt‘ Stimmung mit dem „Oberlandexpress“. Weitere Highlights sind der „urige Volksfestsonntag“, der „Maurermontag“, der „Tag der Behörden und Vereine“, der „Tag der Jugend und jung gebliebenen“ und der große Festausklang am 3. Juli mit dem Finale im Maßkrugschieben und musikalischer Untermalung der „Musikkapelle Niklasreuth“.

Grußwort von Dr. Gerhard Braunmiller, Erster Bürgermeister:

Liebe Miesbacherinnen und Miesbacher,

liebe Gäste!

Hätte mir vor Amtsantritt vor zwei Jahren jemand gesagt, dass in Miesbach einmal das Volksfest ausfallen würde – und dies sogar zwei Jahre hintereinander – ich hätte es nicht geglaubt.

Umso schöner ist es, dass ich mich heute mit diesem Grußwort an Sie wenden kann. Am Freitag, den 24. Juni, um 18:30 Uhr ist es wieder soweit. Das beliebte Miesbacher Volksfest wird eröffnet.

Die Stadt Miesbach hat sich mit dem Festwirt-Ehepaar Yvonne und Anian Kurz, den Schaustellern, sowie den engagierten Vereinen wieder ein sehr buntes Programm einfallen lassen.

Ein abwechslungsreiches Musikerlebnis, das bekannt süffige Festbier der Hacker-Pschorr Brauerei und das Hopf-Weißbier, ein vielfältiges, kulinarisches Angebot im Festzelt, sowie attraktive Schau- und Fahrgeschäfte garantieren zehn Tage lang Wiesenstimmung auf dem Volksfestplatz.

Ich danke allen, die für ein gelungenes Fest sorgen, dem Festwirt-Ehepaar, den Schaustellern, der Brauerei, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sicherheits- und Hilfsorganisationen und nicht zuletzt meinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Stadt Miesbach. Ich bin mir sicher, dass das Volksfest gerade nach einer zweijährigen Durststrecke wieder ein Treffpunkt aller Generationen wird.

Mir hat das Miesbacher Volksfest wirklich gefehlt. Es ist ein absolutes Fest der Geselligkeit, des Miteinanders und des Wir-Gefühls. Dem Festwirt sowie den Schaustellern viel Erfolg!

Ich lade Sie hierzu alle ganz herzlich ein,

Ihr

Dr. Gerhard Braunmiller

Erster Bürgermeister

Stadt Miesbach

