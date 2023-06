Auf geht‘s zum traditionellen Miesbacher Volksfest 2023!

Das Miesbacher Volksfest findet dieses Jahr vom 30. Juni bis zum 9. Juli statt. © Thomas Plettenberg

Miesbach freut sich auf das diesjährige Volksfest, das vom 30. Juni bis 9. Juli auf der Volksfestwiese stattfinden wird.

Festwirt Anian Kurz setzt dabei auf Kontinuität und möchte das Erfolgsrezept der vergangenen Jahre beibehalten. Er organisiert das Miesbacher Volksfest in Eigenregie und verzichtet auf Experimente.



Besonderes Augenmerk liegt auf den beiden Sonntagen. Am 2. Juli steht das Volksfest ganz im Zeichen der Miesbacher Feuerwehren. Festwirt Kurz will ihnen eine Plattform bieten, sich der Öffentlichkeit zu präsentieren. Vielleicht lässt sich dabei auch der ein oder andere Jugendliche für ein Engagement bei der Feuerwehr gewinnen.

Das Volksfest bietet eine Vielzahl von Attraktionen für Jung und Alt. © Thomas Plettenberg

Der zweite Sonntag, der 9. Juli, verspricht sportlich zu werden. An diesem Tag findet im Bierzelt die Bayerische Meisterschaft im Fingerhakeln statt. Eine weitere Attraktion erwartet das junge Publikum am Donnerstag, 6. Juli. Ab 20 Uhr wird die Partyband Nirwana für Stimmung sorgen.

Natürlich stellt sich die Frage nach den Preisen im Bierzelt. Festwirt Kurz verrät, dass die Maß Bier 10,80 Euro kostet. Auch der Preis für das halbe Hendl bleibt unverändert. Angesichts der allgemeinen Kostenentwicklung seien diese Preise in Miesbach immer noch fair, betont Kurz. Die gestiegenen Kosten für Personal und Schweinefleisch machen aber eine sorgfältige Kalkulation notwendig.

Hier finden Sie das ganze Programm:

Das Volksfest bietet eine Vielzahl von Attraktionen für Jung und Alt. Vom Autoscooter über Simulatoren, Schießbuden und Karussells bis hin zu kulinarischen Köstlichkeiten ist für jeden Geschmack etwas dabei. Auch die Miesbacher Waitzinger Wies‘n lockt mit einem abwechslungsreichen Programm.

Das Miesbacher Volksfest steht für Geselligkeit, Zusammenhalt und Gemeinschaftssinn. Es ist ein absolutes Highlight, auf das sich die Bürgerinnen und Bürger freuen. Festwirt Kurz und die Schausteller hoffen auf einen erfolgreichen Verlauf und wünschen allen Besuchern eine unvergessliche Zeit auf dem Miesbacher Volksfest 2023.

Veranstaltungsort

Waitzinger Wiese

Jahnweg 5c

83714 Miesbach