Mit dem Berufsabschluss in der Pole-Position: Absolventen erhalten ihre Zeugnisse

Von: Joshua Eibl

Verabschiedung: Schulleiter Martin Greifenstein (h.r.) und Landrat Olaf von Löwis (h.l.) mit den geehrten Absolventen des BSZ. Die jungen Frauen und Männer schlossen ihre Berufsausbildung in dreieinhalb Jahren oder weniger ab. © thomas plettenberg

Es liegt in der Natur der Sache, dass den Absolventen ein gelungener Schulabschluss Freude bereitet. Und trotzdem war allen Anwesenden bei der Zeugnisvergabe die Erleichterung besonders anzumerken.

Landkreis – Das Berufliche Schulzentrum (BSZ) Miesbach hat alle Schüler verabschiedet, die ihre Ausbildung in dreieinhalb Jahren abgeschlossen oder generell verkürzt haben.

Auf dem BSZ-Gelände in Miesbach gratulierten Schulleiter Martin Greifenstein und Landrat Olaf von Löwis den 110 Schülern zu ihrem Abschluss. Greifenstein betonte dabei, wie viel Glück die Schüler hätten, nicht in einer Erdbebenregion geboren zu sein. Er hoffe, dass der Frieden in Europa bald wieder einkehre und ein geeintes Europa noch lange bestehe. Dekan Michael Mannhardt erklärte, dass die Absolventen wie Pilger vor der Pilgerfahrt seien: „Sie dürfen zurückschauen auf das Ende eines Lebensweges, aber auch vorausschauen in die Zukunft.“

Zwölf Schüler bekamen ihren erfolgreichen Abschluss im Fachbereich Gastronomie, 64 im Metallgewerbe und 34 in Wirtschaft sowie Verwaltung. Greifenstein betonte, dass die Absolventen mit dem Berufsabschluss die Pole-Position erreicht hätten. Sie hätten sich außerdem das Glück verdient, sich einen Betrieb aussuchen zu dürfen. Bei dieser Gelegenheit bedankte sich der Schulleiter beim Landrat für die 8,5 Millionen Euro teure Generalsanierung des BSZ.

Löwis ermunterte die Anwesenden, heute zu feiern – „wer weiß, was morgen kommt“. Die Schüler hätten auf ihrem Weg zum erfolgreichen Abschluss viel gelernt, oft geflucht, aber schlussendlich mit den bestandenen Prüfungen alles richtig gemacht. Ihm sei bewusst, welch schwierige Zeit mit Corona hinter den Schülern liegt. Dabei betonte Löwis: „Vor Ihnen liegen das ganze Leben und die ganze Welt. Die regionale Wirtschaft braucht Sie.“

Der Landrat riet den Absolventen, mit Kompetenz durchs Leben zu gehen. Laut Einstein, den Löwis zitierte, sei Fantasie wichtiger als Wissen, denn Wissen sei begrenzt. Die Absolventen seien bestens ausgebildet und könnten in eine „wertvolle Zukunft“ sehen. Der Sinn des Lebens bestehe gemäß Einstein nicht darin, ein erfolgreicher Mensch zu sein, sondern ein wertvoller.

Auch Angela Eder, Ausbildungsleiterin der Firma Eder, sprach von einem gelungenen Abschluss: „Den nimmt Eich koana mehr.“ Dabei ging sie auch auf den Fachkräftemangel ein und betonte, dass die Region durch ihre Menschen lebe. Die Betriebe wüssten, wie wichtig die Absolventen seien. Sie riet den Berufseinsteigern: „Verkauft Euch nicht unter Wert, denn Ihr seid Gold wert.“

Preisträger ausgezeichnet

Greifenstein und Löwis ehrten schließlich 27 Schüler mit der Gesamtnote 1,5 oder besser mit dem Staats- und dem Landkreispreis. Der Landkreispreis wird dabei den Besten eines Jahrgangs im jeweiligen Ausbildungsberuf verliehen. Als „tolle Quote“ lobte der Schulleiter die Ergebnisse. Darunter kamen neun Absolventen aus dem Landkreis Miesbach. Sie erhielten insgesamt zehn Staats- und Landkreispreise.

