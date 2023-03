Mit Laufen Gutes tun: Der erfolgreiche Rare Diseases Run geht in die heiße Phase

Von: Joshua Eibl

Müde, aber glücklich: Marcos und Carina Mengual balancieren die Pflege ihres Sohnes Lucas (v.l.) und die Entwicklung seines gesunden Bruders Luis. Um auf seltene Krankenheiten aufmerksam zu machen, gründete Marcos Mengual einen Spendenlauf. © Thomas Plettenberg

Im Kampf, eine Behandlung für die seltene Krankheit seines Sohnes zu finden, hat Marcos Mengual aus Miesbach den Spendenlauf Rare Diseases Run ins Leben gerufen.

Miesbach – Die Idee ist ein Erfolg: Bereits im vorherigen Jahr sammelte der Verein rund 19 000 Euro. In diesem geht der Lauf in die nächste Runde.

Für die Laufveranstaltung hat die deutsche Syngap-Elternhilfe, deren Zweiter Vorsitzender Mengual ist, sich dieses Jahr mit 19 anderen Vereinen zusammengeschlossen und organisiert diese Woche bis zum 5. März und zum internationalen Tag der seltenen Krankheiten, den 2. Rare Diseases Run – den virtuellen und inklusiven Lauf der seltenen Erkrankungen. „Auch verschiedene Firmen nehmen im Rahmen von Teambuildingmaßnahmen daran teil“, berichtet Mengual.

Zudem haben sie gleichzeitig ein weiteres Projekt mit einer Inklusionsbox gestartet, der die seltenen Krankheiten greifbarer für Kinder machen soll. „Dabei handelt es sich um Anschauungsmaterial und Bücher in Schulen und Kindergärten“, berichtet Mengual.

Ziel ist es, wieder Aufmerksamkeit für die seltenen Krankheiten zu gewinnen und Spenden zu sammeln. Bis zum Samstag, 4. März, kann man sich noch für den Lauf anmelden, um daran teilzunehmen. Rund 2000 Anmeldungen gibt es bereits für den Run, 20 000 Euro wurden laut Mengual bereits eingenommen. Das Ziel von 22 000 Euro ist damit schon fast erreicht.

Marcos Mengual fordert Fokus auf seltene Krankheiten. © tp

Der Lauf steht dieses Jahr unter der Schirmherrschaft des CSU-Bundestagsabgeordneten Erich Irlstorfer, der die Kampagne „Seltene Erkrankungen Bayern“ im Auftrag der Eva Luise- und Horst Köhler-Stiftung organisiert. Auch die Miesbacherin Natalie Geisenberger unterstützt den Lauf. Insgesamt leben vier Millionen Menschen in Deutschland mit einer seltenen Erkrankung. Davon sind 650 000 aus Bayern. „Es ist immer noch erstaunlich, dass das nicht in die Öffentlichkeit kommt“, so Mengual. Der Rare Diseases Run soll helfen, dies zu ändern. je