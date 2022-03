Mode, Beauty und Einrichtung: Lassen Sie sich inspirieren vom Magazin „TREND“

Teilen

Im Magazin „TREND“ erfahren Sie auch, welcher Schmuck 2022 angesagt ist. © Münchner Merkur

„Eleganz ist die einzige Schönheit, die nie verblüht.“ – Audrey Hepburn, Schauspielerin und Stilikone

Alles lila, oder was? Das weltweit führende Pantone-Institut kürt jedes Jahr einen bestimmten Farbton zur „Farbe des Jahres“. Heuer ist dies die Farbe „Very Peri“ – ein Lilaton mit einem Hauch Blau, der ins Lavendel übergeht. Für die einen ist es eine absolute „Omafarbe“, die anderen feiern ihn für seine Ruhe, die er ausstrahlt. Was halten Sie von der diesjährigen Trendfarbe?

Wie gut, dass man sich in der Mode stets auf ein paar Klassiker verlassen kann, die nie aus der Mode kommen: zum Beispiel die Lederjacke. Stimmen Material und Schnitt, leistet sie über Jahrzehnte (!) gute Dienste und kann von Mann und Frau zu vielen Kleidungsstücken kombiniert werden. Was Sie beim Kauf beachten sollten, erläutern wir Ihnen auf den folgenden Seiten. Die Brillen-Trends für dieses Jahr bieten von geometrischen Hipster-Gestellen bis zum filigranen Acetat-Rahmen für jeden modisch interessierten Kopf den passenden Rahmen. Beim Schmuck darf dieses Jahr geklotzt werden: Satte Farben funkeln jetzt an den XXL-Ringen und Ketten begeistern mit riesigen Kettengliedern. Beim Ohrschmuck heißt es ebenfalls: je größer, desto besser.

Jetzt, wo die Temperaturen wieder steigen, lautet das Motto: mehr Feuchtigkeit und weniger Fett auf die Haut. Wir stellen Ihnen passende Beauty-Helfer vor, mit denen Sie frisch in den Frühling starten. Außerdem geben wir einen Überblick zum Thema „grüne Kosmetik“ und erklären, welche Kriterien nachhaltige Produkte erfüllen müssen.

Haben Sie schon mal vom „Town House-Look“ gehört? Gemeint sind damit elegante und farbenfrohe Interieurs, die in den kleineren Räumen eines Stadthäuschens oder eines Apartments besonders gut zur Geltung kommen. Lassen Sie sich inspirieren von Samt-Sofas, messingfarbenen Accessoires und einer kräftigen, dunklen Wandfarbe. Und wer seine Terrasse mit schicken Sitzmöbeln, wind- und wetterfesten Vorhängen sowie strukturierten Teppichen ausstattet, hat den Outdoor-Platz flugs in ein zweites Wohnzimmer verwandelt.

Viel Spaß beim Lesen und Ihnen einen traumhaften Frühling.

Die aktuelle Ausgabe unseres Magazins „TREND“ können Sie hier als pdf-Dokument lesen:

Jetzt vormerken: die nächste Ausgabe unseres Magazins „TREND“ erscheint am 14. Oktober 2022

Die wichtigsten Daten:

Typ: Beilage im Zeitungsvollformat

Erscheinung: 2x pro Jahr (Frühjahr Sommer und Herbst Winter)

Verbreitung: Landkreis Miesbach + Münchner Merkur Landkreis Süd

Auflage: ca. 24.700 Exemplare

Kontakt und Beratung

Verkaufsbüro Miesbacher Merkur

Schlierseer Straße 4

83714 Miesbach

Telefon: 08025 / 285-55

Fax: 08025 / 285-30

E-Mail: miesbach@merkurtz.media

Verkaufsbüro Tegernseer Zeitung

Rosenstr. 2

83684 Tegernsee

Telefon: 08022 / 9169-0

Fax: 08022 / 9169-10

E-Mail: tegernsee@merkurtz.media