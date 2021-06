Nach Parteiaustritt von Gemeinderäten: CSU-Kreisvorsitzender äußert sich im Interview

Alexander Radwan nimmt Stellung

Zwei Parteiaustritte von aktiven Gemeinderäten binnen weniger Tage haben die CSU im Landkreis Miesbach ereilt. Kreisvorsitzender Alexander Radwan nimmt im Interview Stellung.

Landkreis – Erst Josef Kaiser in Rottach-Egern, jetzt Georg Eham in Hausham. Zwei Parteiaustritte von aktiven Gemeinderäten binnen weniger Tage haben die CSU im Landkreis Miesbach ereilt. Im Interview mit unserer Zeitung erklärt Kreisvorsitzender und Bundestagsabgeordneter Alexander Radwan, ob er darin einen Trend erkennt, wie die Partei darauf reagieren kann – und warum man die beiden jüngsten Fälle nicht miteinander vergleichen kann.

Herr Radwan, wie sehr beunruhigen Sie die jüngsten Austritte aus der Partei, noch dazu von aktiven Mandatsträgern im Landkreis Miesbach?

Alexander Radwan: Grundsätzlich schmerzt es uns immer, wenn sich ein Mitglied von uns abwendet. Um Schlüsse daraus ziehen zu können, muss man sich aber die Gründe im Einzelnen anschauen und das Gespräch suchen. Das machen bei uns die Ortsvorsitzenden, Ilse Aigner, Olaf von Löwis und natürlich ich. So war es auch bei Herrn Kaiser und Herrn Eham.

Mit welchem Ergebnis?

Alexander Radwan: Zunächst einmal sind die beiden Fälle sehr unterschiedlich. Bei Herrn Kaiser gab es in Bezug auf die Einschätzung der Corona-Pandemie einen grundlegenden Dissens. Herr Eham macht seine Kritik vor allem an bestimmten Entscheidungen an der Spitze der Partei fest.

Dennoch ist es Ihnen in beiden Fällen nicht gelungen, einen Austritt zu verhindern.

Alexander Radwan: Das ist richtig. Es geht uns auch nicht darum, jemanden um jeden Preis zu überzeugen. Man muss nicht mit allem übereinstimmen, was die Partei vorgibt. Das tue ich auch nicht. Dennoch versuchen wir immer, solche für eine Volkspartei wie die CSU ganz normale Spannungsfelder intern auszutragen, ohne Mitglieder zu verlieren. Die Corona-Einschränkungen waren hier aber schon eine extreme Herausforderung.

Inwiefern?

Alexander Radwan: Trotz aller digitalen Angebote, die wir geschaffen haben, fehlt manchmal der direkte Draht zwischen Basis und Parteispitze. Dies wäre bei so kontroversen Themen notwendig. Genau darauf kommt es in den Monaten bis zur Bundestagswahl an. Wir hören uns an, was die Menschen bewegt, und nehmen es mit nach München und Berlin. Genauso wichtig ist es dabei auch, sich von der Konkurrenz wie beispielsweise den Grünen abzugrenzen.

Gerade Landwirte wie Georg Eham sind der Meinung, dass dies noch nicht in ausreichendem Maße geschieht.

Alexander Radwan: Das ist richtig und es zeigt andererseits das Spannungsfeld, in dem wir uns aktuell befinden. Auch hier im Landkreis spüren wir, dass im eher stadtorientierten Norden ganz andere Lebensrealitäten vorherrschen als im eher ländlich-traditionellen Süden. Diese Strömungen in einer gemeinsamen Politik zu vereinen, ist auch für eine erfahrene Volkspartei wie uns eine Herausforderung. Aber ich kann versichern, dass wir mit all unserer Kraft daran arbeiten, dass es uns gelingt.

Weil sich die Austrittswelle nur so stoppen lässt?

Alexander Radwan: Von einer Welle an Austritten kann keine Rede sein. Eine Tendenz beobachten wir aber schon, und die müssen wir wieder einfangen.

