Unbekannter fährt Audi an und verschwindet einfach

Weil sein Audi plötzlich eine Macke hatte, vermutet ein 30-jähriger Schlierseer, dass sein Auto angefahren wurde. Laut Polizei hat der Täter Fahrerflucht begangen.

Schliersee ‒ Ein Unbekannter hat am Dienstag, 27. April auf dem Parkplatz des Netto-Marktes in Schliersee einen geparkten Audi angefahren. Der Unfallverursacher hat den Ort verlassen, ohne dem 30-jährigen Besitzer aus Schliersee seine Personalien zu hinterlassen. Der Zusammenstoß muss am Nachmittag zwischen drei und halb vier passiert sein. Das geht aus einem Pressebericht der Polizeiinspektion Miesbach hervor.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro. Laut Polizei könnte es sein, dass der Verantwortliche gar nicht bemerkt hat, dass der Audi touchiert wurde. Wer Angaben zu dem Unfall machen kann, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 0 80 25 / 29 90 bei der Polizeiinspektion Miesbach zu melden. (lb)

Im Netto in Miesbach wurde einer Frau der Geldbeutel geklaut. Auch in diesem Fall sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise geben können.