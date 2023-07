Oberbayerns Öl/Gas-Landkreis Nummer eins: Landkreis Miesbach bei der Umstellung auf erneuerbare Energien träge

Von: Daniel Krehl

So es kommt, wird das Heizungsgesetz für den Kreis Miesbach eine echte Umstellung bedeuten. Denn in keinem anderen Landkreis in Oberbayern wurden vergangenes Jahr bei Neubauten anteilsmäßig so viele Öl- und Gasheizungen installiert.

Landkreis – 36,1 Prozent Gas- und 2,4 Prozent Ölheizungen in den 169 neuen Wohngebäuden bedeuten Platz eins mit weitem Vorsprung (acht Prozentpunkte vor Starnberg). Nur Ölanlagen betrachtet, führt das Berchtesgadener Land zwar die Liste an (4,80 Prozent), das wird dort aber wettgemacht vom ziemlich geringen Gasheizungsanteil von 12,8 Prozent. Dies geht aus Daten des Landesamts für Statistik hervor. Zu beachten ist: Es geht nur um neu gebaute Wohnhäuser.

Wenn im Kreis Miesbach so viel Öl- und Gasanlagen gebaut werden, muss er bei anderen Energieträgern zwangsläufig unterdurchschnittlich sein. Dies trifft insbesondere auf die Umweltthermie – also Wärmepumpen – zu. Jeder dritte Neubau bekam im vergangenen Jahr eine solche Anlage, nur in den Kreisen Garmisch-Partenkirchen und Ebersberg waren es etwas weniger. Vom oberbayerischen Durchschnitt von 49 Prozent war Miesbach weit entfernt. Für Öl- und Gas liegt dieser überregionale Mittelwert übrigens bei 21,7 Prozent, wobei Öl im Regierungsbezirk mit einem Anteil von 0,86 Prozent so gut wie gar keine Rolle mehr spielt.

Rätsel um Vorliebe für Gas- und Ölheizungen: „Die Branche berät teilweise auch in diese Richtung“

Wo die vergleichsweise hohe Vorliebe für Gas- und Ölheizungen im Kreis Miesbach herrührt, darüber können Fachleute nur rätseln. Martin Waldmann, Vorsitzender der Innung für Heizung und Sanitär, kann es „aus dem Stegreif nicht sagen“. Ähnlich äußert sich Kreishandwerksmeister Martin Heimgreiter aus Waakirchen. Er nimmt an, dass es mehrere Faktoren sind, die zu den Zahlen führen. Zum einen die vergleichsweise hohen Kosten für Wärmepumpen. Er selbst hat sich vor wenigen Jahren eine solche angeschafft. „Ich hatte vorher gezweifelt, ob sich das rechnet.“ Tatsächlich schafft es die Luft-/Wärmepumpe an sehr kalten Wintertagen nicht allein. Dann hilft im Hause Heimgreiter ein Heizstab nach. Letztlich bereut der Kreishandwerksmeister seine Entscheidung aber nicht.

Was im Kreis Miesbach ziemlich sicher zu dem hohen Gasanteil beiträgt, ist das gut ausgebaute Leitungsnetz. Darin ist sich Heimgreiter zum Beispiel mit Veronika Halmbacher, Klimaschutzmanagerin am Landratsamt, einig. Wobei letztere zu Bedenken gibt: „Diese Anlagen laufen selten ohne einen regenerativen Anteil über beispielsweise Solarthermie oder Fotovoltaik.“ Tatsächlich sind in der amtlichen Statistik die primären Energiequellen aufgeführt. Dass dabei so viele Planer und Bauherren auf Gas setzen, ist nach Auffassung von Andreas Scharli von der Energiewende Oberland einer gewissen Trägheit beim Umstieg auf die Erneuerbaren geschuldet. So sei es in den Rathäusern fast ein Automatismus, bei der Erschließung von Neubaugebieten Gasleitungen legen zu lassen. Das sei nun mal das Einfachste. Für Wärmepumpen, die Energie aus dem Grundwasser ziehen, braucht es Genehmigung, Bohrung und somit eine frühzeitige Planung. Hürden, die offenbar nicht Wenige scheuen und aufs Gas setzen. Und, so Scharli: „Die Branche berät teilweise auch in diese Richtung.“ Für den Energiemanager kaum verständlich, da es genügend alternative Wärmequellen gebe. Dass der Kreis Miesbach unter den fünf Energiewende-Oberland-Landkreisen das Schlusslicht bildet, hatten Vertreter der Energiewende heuer wiederholt festgestellt. Die Wärmegewinnung ist dabei nur eines von mehreren Themen.

Geothermie bei gut 22 Prozent: Positiver Ausreißer in der Statistik

Immerhin gibt es aber auch einen positiven Ausreißer in der Statistik: Sieht man sich statt der Gebäude die darin befindlichen Wohnungen an – 395 wurden 2022 in den 169 Häusern fertiggestellt – liegt der Anteil von Geothermie bei gut 22 Prozent. Die Statistik weist diese Fertigstellungen nahezu komplett in Tegernsee aus (85). Der Gasanteil ist aber auch bei alleiniger Betrachtung der Wohnungen hoch: 35,2 Prozent. Nur ein kleiner Trost: In dieser Wohnungsauswertung (Öl und Gas zusammengenommen) steht auch der Kreis Starnberg schlecht da, nämlich gleichauf mit Miesbach.

Neubauten sind das eine, die Heizungsanlagen im Bestand das andere. Zu letzterem liegen den Statistikern die Rohdaten zwar vor – sie wurden beim Zensus 2022 erhoben, sind aber noch nicht ausgewertet. Das Landesamt stellt die Aufbereitung für das nächste Jahr in Aussicht. Zwei letzte Werte noch zu den neuen Wohngebäuden: Während der Kreis Miesbach beim Heizen mit Holz über dem oberbayerischen Landkreis-Schnitt rangierte (10,1 zu 8,6 Prozent), war es bei der Fernwärme andersherum (9,5 zu 12,1 Prozent).