OBERLANDLER: Bayrisch. Echt.

Teilen

Das neue Heimatmagazin für die Region ist da. Jetzt lesen! © Oberlandler

Das Heimatmagazin OBERLANDLER widmet sich in der neuen Ausgabe unter anderem auch der Frühlingssaison. Doch es erwartet Sie noch viel mehr.

„Liebe Leserinnen, liebe Leser,

endlich hat der Frühling Einzug gehalten und das Leben blüht wieder auf. Aber in diesem Jahr können wir nicht nur Schlüsselblumen oder Krokussen beim Wachsen zusehen, sondern sogar Bananen und Papayas. Denn die gibt es im Tropenhaus Weihenlinden, dem wir einen Besuch abgestattet haben. Und auch die Vivo in Warngau hat ihre Hallen für uns geöffnet. Aber das ist natürlich längst nicht alles, was wir Ihnen mit diesem Heft zeigen wollen. Es wird auch ganz schön actionreich. Denn Hans Weber saust mit einem Motorrad über eisige Pisten, wenn er nicht gerade in Hausham an seiner Maschine tüftelt.

Um ein ganz feines Handwerk geht es hingegen bei Sabine Linseisen. Die Goldschmiedin bietet ihren Kunden an, ihre Trauringe selbst zu schmieden. Wir durften einem jungen Paar dabei über die Schulter schauen und sind sicher, dass der Gang zum Altar auch deshalb etwas Besonderes ist. Auf eben diesem Altar könnte dann wiederum etwas aus der Firma von Alois Maichel zu finden sein. Denn der Schlierseer hat sich auf Kirchenutensilien spezialisiert und verschickt diese in die ganze Welt. Die hat Helmut Hammerl übrigens schon viele Male umrundet, denn er ist der älteste Fahrlehrer Miesbachs und kann einiges erzählen. Sie sehen, diese Ausgabe ist wirklich bunt und vielfältig. Genauso wünschen wir Ihnen den Frühling!

Viel Spaß beim Lesen

Ihr Oberlandler-Team“

Das neue Heft

Die aktuelle Ausgabe des hochwertigen Magazins Oberlander können Sie hier online lesen:

Informieren und kommentieren. Die Markenpräsenz des Oberlandler Magazins wird unterstützt durch eine eigene Facebookseite und einen Instagram Account. Am besten gleich mal vorbeischauen und Freund werden: OBERLANDLER auf Facebook und Instagram

Die wichtigsten Daten

Typ: Hochglanzmagazin zum Herausnehmen, Klebebindung, 210 x 297 mm (DIN A4)

Hochglanzmagazin zum Herausnehmen, Klebebindung, 210 x 297 mm (DIN A4) Erscheinungsweise: 3 x pro Jahr / April, Juli, Oktober

3 x pro Jahr / April, Juli, Oktober Trägermedium / Belegung: Miesbacher, Holzkirchner Merkur

Miesbacher, Holzkirchner Merkur Verbreitete Auflage: 11.000 Exemplare

Das Oberlandler-Team wünscht Ihnen viel Vergnügen dabei!

Kontakt und Beratung

Verkaufsbüro Miesbach/Holzkirchen

Schlierseer Str. 4

83714 Miesbach

Telefon: 08025 / 285-55

Fax: 08025 / 285-30

E-Mail: anzeigen@miesbacher-merkur.de