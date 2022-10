OBERLANDLER: Bayrisch. Echt.

Das neue Heimatmagazin für die Region ist da. Jetzt lesen! © Oberlandler

Das Heimatmagazin OBERLANDLER widmet sich in der neuen Ausgabe unter anderem der Herbstsaison. Doch es erwartet Sie noch viel mehr.

Liebe Leserinnen, liebe Leser,



Immer, wenn wir die Herbstausgabe in den Händen halten, kommt das Gefühl auf, das Jahr wäre schon fast zu Ende. Und dabei gibt es noch so viel zu entdecken und es steht noch so viel Neues an: Neue Stücke des Freien Landestheaters Bayern zum Beispiel, von denen uns Sopranistin Elisabeth Neuhäusler und ihr Mann Rudolf Maier-Kleeblatt erzählen. Oder neue kulinarische Genüsse, die es in den Restaurants bei uns im Oberland zu erleben gibt, ebenso wie schöne Ausflugsziele wie die Schliersbergalm, über die wir eine kleine Zeitreise geschrieben haben.



Oder suchen Sie vielleicht nach einem neuen Hobby? Wie wäre es mit Downhillfahren, wie es Luis Rudorf macht, oder Leben

retten beim BRK. Auch hier gewährte man uns spannende Einblicke. Und wer noch nach einer außergewöhnlichen Idee für ein Geschenk sucht, der wird beim Messerschmied Hagen Dittmer in Schliersee oder im Spielwarenladen Juffinger in Niklasreuth mit Sicherheit fündig.

Sie sehen, der Herbst ist noch voller Inspirationen, Ideen und Anregungen.



Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der neuen Ausgabe des Oberlandler.



Ihr Oberlandler-Team

Das neue Heft

Die aktuelle Ausgabe des hochwertigen Magazins Oberlander können Sie hier online lesen:

Die wichtigsten Daten

Typ: Hochglanzmagazin zum Herausnehmen, Klebebindung, 210 x 297 mm (DIN A4)

Hochglanzmagazin zum Herausnehmen, Klebebindung, 210 x 297 mm (DIN A4) Erscheinungsweise: 3 x pro Jahr / April, Juli, Oktober

3 x pro Jahr / April, Juli, Oktober Trägermedium / Belegung: Miesbacher, Holzkirchner Merkur

Miesbacher, Holzkirchner Merkur Verbreitete Auflage: 11.000 Exemplare

Das Oberlandler-Team wünscht Ihnen viel Vergnügen dabei!

Kontakt und Beratung

Verkaufsbüro Miesbach/Holzkirchen

Schlierseer Str. 4

83714 Miesbach

Telefon: 08025 / 285-55

Fax: 08025 / 285-30

E-Mail: anzeigen@miesbacher-merkur.de