Das neue Heft

OBERLANDLER: Bayrisch. Echt.

Das neue Heimatmagazin für die Region ist da. Jetzt lesen! © Oberlandler

Das Heimatmagazin OBERLANDLER widmet sich in der neuen Ausgabe vor allem der Kulinarik.

„Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Sommer, Sonne, Sonnenschein – und ein neuer Oberlandler auf dem Tisch... Das sind doch gleich mehrere Gründe, um sich zu freuen, oder? Und dazu wird es in dieser Ausgabe auch noch richtig kulinarisch. Denn neben den feinen Sommergenüssen unserer Wirte haben wir uns die Schätze unserer Region, und alles was damit zusammenhängt, mal genauer angeschaut. So zum Beispiel die Streuobstwiesen, die so wichtig sind, oder auch das Handwerk der Imker.

Wir haben eine Köchin dabei begleitet, wie sie die Ernte haltbar macht und uns auf Spurensuche nach längst vergessenen Obstsorten gemacht. Und auch Technik und Kultur dürfen nicht fehlen, und so waren wir bei der Firma Kinshofer, die längst eine Institution im Landkreis ist, und haben bei der Band „Da Maurer und da Wirt“ richtig gute Musik gehört.

Und wissen Sie was: wir haben sogar eine Ärztin im Landkreis, die am Ironman Hawaii teilnimmt – eine spannende Geschichte. Sie sehen, der Sommer wird bestimmt nicht langweilig. Lassen Sie uns das schöne Wetter in unserem wunderbaren Oberland genießen.

Viel Spaß beim Lesen!



Ihr Oberlandler-Team“

Die wichtigsten Daten

Typ: Hochglanzmagazin zum Herausnehmen, Klebebindung, 210 x 297 mm (DIN A4)

Hochglanzmagazin zum Herausnehmen, Klebebindung, 210 x 297 mm (DIN A4) Erscheinungsweise: 3 x pro Jahr / April, Juli, Oktober

3 x pro Jahr / April, Juli, Oktober Trägermedium / Belegung: Miesbacher, Holzkirchner Merkur

Miesbacher, Holzkirchner Merkur Verbreitete Auflage: 11.000 Exemplare

Das Oberlandler-Team wünscht Ihnen viel Vergnügen dabei!

