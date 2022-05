Offener Brief an Landrat: Karl Bär (Grüne) fordert Perspektive für Studierende aus Ukraine

Von: Sebastian Grauvogl

Teilen

Karl Bär (Mitte) aus Holzkirchen bei der Bundestags-Sondersitzung zum Krieg in der Ukraine. © tk

Sie haben zwar keinen ukrainischen Pass, aber sind dafür gut ausgebildet: Studierende aus der Ukraine. Grünen-Abgeordneter Karl Bär will ihnen eine Perspektive im Landkreis verschaffen.

Landkreis – Sie haben ihre Heimatländer verlassen, um in der Ukraine zu studieren. Doch der russische Angriff vertrieb sie von den Universitäten und machte auch sie quasi über Nacht zu Kriegsflüchtlingen. Rund drei Dutzend solcher internationaler Studierender haben im Landkreis Miesbach Zuflucht gefunden, berichtet der Bundestagsabgeordnete der Grünen, Karl Bär. Viele davon hätten einen Bachelor-Abschluss im Gepäck. Was sie nicht hätten, sei ein ukrainischer Pass. Damit dürften sie Stand heute nur bis Ende August im Land bleiben. Ein Unding, schreibt Bär nun in einem offenen Brief an Landrat Olaf von Löwis (CSU). Seine Forderung: den Studierenden eine Perspektive im Landkreis zu geben und so einen Beitrag zur Bekämpfung des Fachkräftemangels zu leisten.

Das Thema fehlende Arbeitskräfte begleite ihn bei seinen Terminen kontinuierlich, schildert Bär. Ob Altenpflege, Kinderbetreuung, Verwaltung, Gastronomie oder Handwerk: Die besagten Studierenden seien hier eine Chance für den Landkreis, zumindest etwas für Entlastung zu sorgen. „Wir sollten sie nutzen, auch wenn sie aus einer Katastrophe entstanden ist“, findet Bär. Doch faktisch lasse man diese gerade „sehenden Auges“ liegen.

Bär: Landratsamt drängt Studierende zur Ausreise

Von ehrenamtlichen Helfern habe er gehört, schreibt der Grünen-Abgeordnete, dass die Ausländerbehörde am Landratsamt Geflüchtete ohne ukrainischen Pass „pauschal zur Ausreise in ihr jeweiliges Heimatland drängt“. Selbst Personen mit konkreten Jobangeboten bekämen keine Arbeitsgenehmigung, „weil das Landratsamt davon ausgeht, dass sie ohnehin im Sommer ausreisen müssen“. Da aber nicht alle von ihnen in ihr Heimatland zurückwollen würden, müssten sie als Folge dieses behördlichen Vorgehens in „unnötige, langwierige und tendenziell wenig aussichtsreiche Asylverfahren einsteigen“. Bär bittet Löwis, seinen Einfluss zu nutzen, um mit den Betroffenen auszuloten, wie sie zu einem Aufenthalts- und Arbeitsrecht kommen können. „Das wäre eine Win-Win-Situation für diese Menschen und unsere Region.“

Landrat nimmt Bär in Pflicht

Der Landrat teilt diese Einschätzung: „Ich stimme voll und ganz mit Karl Bär überein, dass wir alle potenziellen Arbeitskräfte nutzen und alle Personen, bei denen es irgendwie möglich ist, in Lohn und Brot bringen sollten“, sagt Löwis in einer Stellungnahme. Er habe die Ausländerbehörde daher aufgefordert, bei Geflüchteten, die arbeiten wollen oder einen konkreten Job in Aussicht haben, „so schnell und unbürokratisch wie möglich“ zu agieren. Innerhalb kürzester Zeit habe man 1059 Anträge auf Aufenthaltstitel inklusive Arbeitserlaubnis bewilligt. Für die von Bär beschriebenen Studierenden aus Drittstaaten müsse man „individuelle Lösungen“ finden. Wie das Landratsamt erklärt, könnte dies etwa ein „Aufenthaltstitel zu Studienzwecken“ sein, der aber einige Voraussetzungen habe. Sofern die Aussicht auf Erteilung einer solchen Erlaubnis bestehe, könne man hier die „Prüfung der sicheren und dauerhaften Rückkehrmöglichkeit zurückstellen“.

Lesen Sie auch: SMG will Ukrainer und Arbeitgeber zusammenbringen

Grundsätzlich sieht Löwis hier aber den Gesetzgeber in Verantwortung und spielt den Ball auch an Bär zurück: Die Vertreter auf Bundesebene müssten die Voraussetzungen für besagtes unbürokratisches Vorgehen der ausführenden Ausländerbehörden vor Ort schaffen. Er hoffe hier ausdrücklich auf die Unterstützung von Karl Bär und der Bundesregierung, sagt Löwis: „Denn wir verfolgen alle das gleiche Ziel!“

sg