Dreist:  Falscher Polizist im Landkreis Miesbach - Polizei ermittelt

Geistesgegenwart bewiesen Bürger im Landkreis Miesbach. Ein Unbekannter hatte sie angerufen, um vor Betrug zu warnen. Tatsächlich steckte jedoch eine dreiste Masche dahinter.

Miesbach/Hausham - Ein feines Gespür bewiesen einige Bürger aus Miesbach und Hausham. Sie waren von einem Fremden angerufen worden. Dieser gab sich als Polizist aus, der sie angeblich warnen wollte.

Miesbach/Hausham: Falscher Polizist fragt Bürger nach Wertgegenständen aus

Am Abend des 12. Januar gingen bei der Polizeiinspektion Miesbach bei der Einsatzzentrale in Rosenheim mehrere Meldungen verunsicherter Bürger aus den Gemeindebereichen Hausham und Miesbach ein. Alle Betroffenen hatten Telefonanrufe von einem angeblichen Polizeibeamten oder der Kriminalpolizei erhalten.

Telefonbetrüger in Miesbach erzählt Lüge von angeblicher Einbruchsserie

Der Anrufer versuchte, mit einer perfiden Geschichte das Vertrauen seiner opfer zu gewinnen. Er erzählte von einer angeblichen Einbruchsserie in der Nachbarschaft und erkundigte sich nach Wertgegenständen und Bargeldbeträgen, um diese „in Sicherheit bringen zu können“. Die angerufenen Bürger reagierten richtig und beendeten das Gespräch, ohne die geforderten Angaben zu machen.

Polizei Miesbach warnt davor, am Telefon Auskünfte über Schmuck oder Bargeld zu geben

Die Polizeiinspektion Miesbach warnt in diesem Zusammenhang ausdrücklich davor, telefonische Auskünfte über persönliche Verhältnisse oder Wertgegenstände zu geben. Echte Polizei- oder Kriminalbeamte holen niemals auf diese Art und Weise Auskünfte ein oder fordern Bargeld und sonstige Wertgegenstände der Angerufenen.

Hilfe für Opfer von Telefonbetrug

Sollten Sie selbst Opfer dieser Betrugsmasche werden, wenden Sie sich bitte unverzüglich an die Polizeiinspektion Miesbach unter der Tel. 08025/299-0 oder den Polizeinotruf unter 110.

In Miesbach rufen derzeit vermehrt Betrüger bei älteren Menschen an und versuchen sie zur Herausgabe von Wertgegenständen zu bringen. Die Polizei bittet: „Warnen Sie Verwandte und Nachbarn!"

