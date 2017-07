Polizeibeamte nach Familienstreit mit Messern bedroht

Miesbach - Polizeieinsatz in Miesbach: Beamten wurden zu Familienstreitigkeiten gerufen und dort mit Messern bedroht.

Die Polizei Miesbach berichtet am Samstag von einem Einsatz am Donnerstagabend: Demnach wurde gegen 22.20 Uhr eine Streife zu einem Familienstreit in ein Mehrfamilienhaus Am Windfeld in Miesbach gerufen. Eine 42-jährige Frau hatte über Notruf gemeldet, dass ihr stark betrunkener Ehemann in der gemeinsamen Wohnung randalieren, mit Gegenständen um sich werfen und die 23-jährige Tochter mit Messern bedrohen würde.

Die eingesetzten Polizeibeamten brachten nach ihrem Eintreffen die Frau und deren Tochter aus der Wohnung in Sicherheit. Als die Beamten die Wohnung erneut betraten, stand ihnen plötzlich und unvermittelt der 49-jährige Familienvater mit zwei Messern bewaffnet in drohender Haltung gegenüber.

Laut Polizei durch eine sofortige, gute einsatztaktische Kommunikation mit dem Aggressor gelang es den Beamten, diesen zum Weglegen der Messer zu bewegen. So konnte der Miesbacher widerstandslos festgenommen werden, ohne dass dabei jemand zu Schaden kam.

Der Mann wurde in Sicherheitsgewahrsam genommen und zur Polizeidienstelle nach Miesbach verbracht. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen mehrerer Vergehen nach dem Strafgesetzbuch.

