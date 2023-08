Psychotherapeutische Hilfe für die Seele

Die Heilpraktikerin für Psychotherapie Michaela Ritter hilft Menschen, die unter einer psychischen Belastung leiden. © Hanna Braun

Seit Mai 2023 betreibt die Heilpraktikerin für Psychotherapie Michaela Ritter ihre Praxis in Hausham.

Das Zimmer ist groß und hell. Unter dem Fenster steht ein gemütliches Sofa, der Blick nach draußen führt zur Brecherspitz. In Michaela Ritters Räumen ist alles noch neu, sie wirken sehr freundlich. Die Heilpraktikerin für Psychotherapie betreibt seit Mai diesen Jahres ihre Praxis in Hausham, nebenan befindet sich ein Optiker. Also ist für Körper und Geist gesorgt? Ritter lacht: „Diese Verbindung hat mich immer schon fasziniert“, erzählt die 48-Jährige.

Dabei ist ihr Weg zur eigenen Praxis kein unbedingt geradliniger. Angefangen hat sie als Physiotherapeutin, 10 Jahre in eigener Praxis, um dann 20 Jahre lang als Hotelbetriebswirtin zu arbeiten. In beiden Jobs habe sie viel Erfahrung mit Menschen gemacht, berichtet Ritter. „Der Körper gibt Hinweise auf den Geist“, sagt sie über ihre erste Ausbildung. Die Frage nach dem „Warum“ habe sie dabei nie losgelassen. Deshalb bildete sie sich fort, las viel – und begann dann die Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie: „Ich wollte einfach näher ran ans Wesentliche“.

Professionelle Hilfe für Menschen, die leiden

Fünf Jahre Ausbildung später sitzt sie in ihrer eigenen Praxis und hilft nun Menschen, die unter einer psychischen Belastung leiden. Ihr Schwerpunkt liegt unter anderem auf der Behandlung von Schlafstörungen, ADHS bei Erwachsenen, Ängste, Zwänge und Lebenskrisen. Auch Paartherapie bietet sie an. „Aber nicht jedes Problem erfordert eine Psychotherapie“, ergänzt Ritter. Deshalb berät sie auch Menschen, die vor einer wichtigen Lebensentscheidung stehen. Wichtig ist ihr, dass die Menschen professionelle Hilfe suchen, wenn sie leiden – oder auch wenn das Umfeld leidet. „Man muss nichts alleine schaffen“, betont sie.

Ein heller, freundlicher Raum sorgt für eine angenehme Atmosphäre. © Hanna Braun

Ihr Ansatz ist ein verhaltenstherapeutischer. Dabei geht es nicht in erster Linie um ein Aufarbeiten der Vergangenheit, sondern um die Verbesserung der Zukunft, fasst Ritter zusammen. Gerade Phobien seien damit sehr schnell zu verbessern, berichtet die Heilpraktikerin für Psychotherapie. So kommen bei ihr vorrangig Kurzzeittherapien zum Einsatz. „Lösungsfokussierte Kurzzeittherapie und Beratung hat sich bei einer Vielzahl seelischer und zwischenmenschlicher Beschwerden als hilfreich erwiesen“, schreibt Ritter auf ihrer Homepage. Doch wie lange die Behandlung dauert, sei von Fall zu Fall verschieden.

Wer zu ihr in die Praxis kommt, tut das auf Selbstzahlerbasis oder kann die Erstattung von der privaten Krankenkasse anfragen. „Manche gesetzlichen Kassen bieten auch eine Zusatzversicherung für Heilpraktikerleistungen an“, fügt Ritter hinzu. Grundsätzlich empfiehlt die 48-jährige ihren Patienten, vor Behandlungsbeginn mit der Krankenkasse zu sprechen.

Behandlungen vor Ort, online oder zuhause

Wer sich dafür entscheidet, eine Therapie oder eine Beratung in Anspruch zu nehmen, nimmt telefonisch Kontakt auf. Bei einem ersten Gespräch wird dann das Thema besprochen, das den Patienten umtreibt. Dann folgt eine umfangreiche Anamnese, die dazu dient genau zu bestimmen, was dem Patienten fehlt. Natürlich, ergänzt Ritter, sei sie wie alle anderen Heilberufe auch an die Schweigepflicht gebunden. Die Behandlungsstunden finden dann in ihren Räumen statt, können aber auch online abgehalten werden. Und Hausbesuche seien ebenfalls möglich, fügt Ritter hinzu.

Auch wenn viel Emotionen in den Sitzungen mit den Patienten stecken, sei eine Stunde nicht zu Ende, bevor nicht auch mal herzlich gelacht wird, beschreibt Ritter ihren Ansatz. „Ich will mit meiner Lebendigkeit anstecken“, erzählt die Therapeutin und lacht dabei. Ansteckend ist ihre Lebendigkeit, das spürt man sofort. Und sicher sieht manches Problem aus dieser Perspektive bald lösbarer aus, als man zuvor dachte. Schließlich muss man es nicht mehr alleine lösen, wenn man in Michaela Ritters schönen, hellen Räumen sitzt.

Michaela Ritter freut sich auf Ihre Kontaktaufnahme. © Hanna Braun

Kontakt

Praxis für Psychotherapie

Heilpraktikerin ausschließlich auf dem Gebiet der Psychotherapie

Michaela Ritter

Alte Tegernseer Str. 4

83734 Hausham

Telefon: 0176 41 89 87 82

E-Mail: info@michaela-ritter.de

Web: www.michaela-ritter.de