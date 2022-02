sanosveda Naturheilpraxis in Wörnsmühl

Naturheilkundliche Alternativen als Ergänzung zur Schulmedizin in der Praxis der Heilpraktikerin Veronika Veith in Wörnsmühl. © sanosveda Naturheilpraxis

Seit Jahren sind naturheilkundliche Alternativen als Ergänzung zur Schulmedizin auf dem Vormarsch. So auch bei Heilpraktikerin Veronika Veith in Wörnsmühl.

Immer mehr Menschen entdecken die Vorteile der traditionellen Naturheilkunde und der pflanzlichen Medizin. Veronika Veith, ausgebildete Krankenschwester, hat vor rund drei Jahren in Wörnsmühl eine eigene Heilpraktiker-Praxis mit den Schwerpunkten Naturheilkunde, Blut- und Hormonsprechstunde und Frauenheilkunde eröffnet.

Einklang von Körper, Geist und Seele dank Naturheilkunde in Wörnsmühl

„Der ganzheitliche Aspekt ist mir wichtig“, betont Veronika Veith. Für sie steht das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele im Mittelpunkt. Die menschliche Psyche liegt ihr besonders am Herzen und deshalb wollte sie einen Schritt weitergehen und hat sich daher für eine Ausbildung zur Heilpraktikerin für Psychotherapie entschieden. Anschließend folgte die große Heilpraktikerausbildung. Beide Prüfungen absolvierte sie erfolgreich vor dem Gesundheitsamt München Land.

Für die Gesundheit ist das Zusammenspiel von Körper, Geist und Seele entscheidend. © sanosveda Naturheilpraxis

Naturheilkunde und Psychotherapie – Die menschliche Psyche spielt eine große Rolle

Ein Hauptbestandteil der Therapien von Veronika Veith ist die Behandlung der Psyche. „Die menschliche Psyche wirkt sich auf vieles aus“, sagt sie. So versetzt zum Beispiel andauernder Stress den Körper in eine Alarmbereitschaft, woraus dieser Krankheitssymptome ausbildet. Ebenso leidet das Immunsystem durch Stress und man neigt dazu, schneller krank zu werden. Gleichzeitig stehen Psyche und Hormonhaushalt in einer engen Wechselwirkung zueinander. „Ich bin ein Freund der gezielten Diagnostik“, erklärt sie. Um eine zielorientierte Behandlung durchzuführen, überprüft sie, ob Dysbalancen im Hormonhaushalt oder beispielsweise Mangelerscheinungen an Mikronährstoffen vorliegen.

Sie stehen unter Druck? Therapie kann helfen, Balance zu finden

Ängste, Schlaflosigkeit, Leistungsdruck, Überforderung und auch körperliche Beschwerden sind belastende Lebenssituationen. Immer mehr Menschen sind dem Druck, der privat, beruflich oder gesellschaftlich auf ihnen lastet, nicht mehr gewachsen. Die Corona-Pandemie hat die Belastungen noch zusätzlich verstärkt. Sie sind mit Familie und Beruf doppelt belastet? „Der tägliche Balanceakt zwischen Arbeit und Familie bringt viele Menschen an ihre persönlichen Grenzen“, erzählt Veronika Veith.

Eine Therapie in der sanosveda Naturheilpraxis kann helfen, die richtige Balance zu finden. © sanosveda Naturheilpraxis

So finden Sie Ihr Gleichgewicht mithilfe von Naturheilkunde und Psychotherapie

„Man kann versuchen durch verschiedene Verfahren wie beispielsweise Hypnose oder naturheilkundliche Arzneien den Druck rauszunehmen“

Machen Sie jetzt einen Beratungstermin aus: Termine nach Vereinbarung. Perfekt auch während der Pandemie: Video- oder Telefonsprechstunde möglich!

