Radl gewinnt Stadtradeln: Bester Teilnehmer legt 921 Kilometer zurück

Von: Joshua Eibl

Viele motivierte Landkreis-Radler: REO-Projektmanager Thorsten Schär (2.v.l.), Tourismusförderin des Waitzinger Kellers Marisa Blank (v.l.) und die Gewinner des diesjährigen Stadtradelns. © reo

Vielleicht lag es am Namen, dass Harald Radl das diesjährige Stadtradeln für sich entscheiden konnte. 921 Kilometer radelte Radl in den 20 Tagen der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln.

Miesbach – Mehr als acht Mal rund um die Erde – diese Strecke haben die Landkreisbürger in drei Wochen Stadtradeln auf ihren Rädern zurückgelegt. 165 Teams mit mehr als 2000 Radelnden haben mitgemacht, in der Summe 352 363 Kilometer gesammelt und damit 57 Tonnen CO2 eingespart. Mit der Preisverleihung am Rathausplatz fand die bundesweite Kampagne Stadtradeln im Landkreis Miesbach ihren gebührenden Abschluss.

Die Regionalentwicklung Oberland (REO) zeichnete die besten Landkreis-Radler sowie die Besten des Schulradl-Wettbewerbs aus. 921 Kilometer radelte Harald Radl in den 20 Tagen der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln. Dabei konnten den Einzelpreis nur Personen gewinnen, deren Gemeinde nicht selbst aktiv beim Wettbewerb mitmachte. Radl gehört zusammen mit Kiril Osadchuk, der mit 402 Kilometer die U18 dominierte, zu den diesjährigen Siegern. Der Kommunalpreis ging mit 500 aktiven Radelnden an die Stadt Miesbach.

Stadt Miesbach sichert sich Kommunalpreis: 500 Teilnehmer beim Stadtradeln

Doch nicht nur diejenigen, die am meisten Kilometer sammelten, zählten zu den Gewinnern. 89 Fahrten legte Josef Ebner mit seinem Fahrrad in den drei Wochen zurück und gewann damit die Kategorie „Meiste Alltagsfahrten“. Neben den Auszeichnungen für die besten Radelnden auf Landkreisebene, prämierte die REO die Gemeinde mit den meisten aktiven Teilnehmern sowie die beste Schule und Klasse. Den diesjährigen Kommunalpreis holte sich mit 500 aktiven Radelnden die Stadt Miesbach, die sich nur knapp gegen die Marktgemeinde Holzkirchen durchsetzen konnte.

Ab sofort können sich die Bürger aus Miesbach ein Lastenrad ausleihen – dem Kommunal-Sieger stellte der Otterfinger Radkeller ein Lastenrad zum Testen von Juli bis Anfang November zur Verfügung. Reservierungen sind beim Waitzinger Keller unter der Telefonnummer 08025/7000-0 möglich.

„Viele motivierte Landkreis-Bürger“: diesjähriges Stadtradeln voller Erfolg

In den drei Aktionswochen waren auch viele Schüler mit ihren Rädern unterwegs. Die REO zeichnete nicht nur die beste Schule, sondern auch die besten Klassen aus: Diese kamen mit der 6b und 11b vom Gymnasium Miesbach, am meisten Kilometer pro Schüler legte das Privatgymnasium Holzkirchen zurück. „Wir freuen uns, dass auch in diesem Jahr viele motivierte Landkreis-Bürger bei der Aktion mit dabei waren und regelmäßig geradelt sind“, sagt Thorsten Schär REO-Projektmanager, der das Stadtradeln in diesem Jahr gemeinsam mit Miesbach und Holzkirchen organisierte.