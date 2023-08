Rückenwind für den Tourismus: Ankünfte und Übernachtungen entwickeln sich im ersten Halbjahr positiv

Ansturm: Nach vorläufigen Zahlen sind die Ankünfte von Touristen im Landkreis gegenüber dem ersten Quartal 2022 deutlich gestiegen. © thomas plettenberg

Die Tourismusbranche im Kreis Miesbach ist wieder im Aufwind. Vor allem Fischbachau, aber auch Gmund und Schliersee sind die Treiber im ersten Quartal.

Landkreis – Wie aus den vorläufigen Zahlen hervorgeht, die Christian Greilinger von der Regionalentwicklung Oberland (REO) für das erste Quartal 2023 vorgelegt hat, ist die Zahl der Ankünfte verglichen mit dem ersten Quartal 2022 um neun Prozent gestiegen. Mit Blick auf die Übernachtungen können sich die Hoteliers über ein Plus von fast fünf Prozent gegenüber 2022 freuen. Ähnlich positiv hat sich das zweite Quartal des laufenden Jahres entwickelt. Bei den Ankünften gibt es ein Plus von fast sieben Prozent gegenüber dem Vergleichszeitraum 2022, die Zahl der Übernachtungen stieg um drei Prozent.

Vor allem Fischbachau, aber auch Gmund und Schliersee sind die Treiber im ersten Quartal – in Fischbachau kletterte die Zahl der Ankünfte in diesem Zeitraum um satte 56 Prozent nach oben. Wie Greilinger auf Nachfrage erklärte, liegen hier die Werte nun wieder in etwa auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. „In Fischbachau waren also scheinbar die Auswirkungen der Pandemie im ersten Quartal 2022 noch stärker zu spüren.“ Gleichzeitig liege Fischbachau im Vergleich zu den anderen Gemeinden bei einem niedrigeren Niveau. „Sprich: Prozentuale Steigerungen fallen dort deutlich stärker aus“, so Greilinger. Insgesamt 5864 Ankünfte zählt die REO in Fischbachau in den ersten drei Monaten des laufenden Jahres. In Gmund gibt’s mit 3352 Ankünften ein Plus von 38 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum, in Schliersee ein Plus von fast 16 Prozent mit insgesamt 29 986 Ankünften in den ersten drei Monaten 2023.

Stärkster Monat Februar: Vor allem Fischbachau, aber auch Gmund und Schliersee sind die Treiber

Am stärksten ist landkreisweit der Monat Februar, abgesehen von Tegernsee, wo im März mehr Ankünfte und Übernachtungen als im Januar und Februar gezählt wurden. 4470 Ankünfte und 13 219 Übernachtungen waren es im März in Tegernsee.

Im zweiten Quartal ist der Monat Juni am gefragtesten bei den Feriengästen aller acht kurbeitragserhebenden Kommunen im Kreis Miesbach. Spitzenreiter bei den Ankünften ist Schliersee mit mehr als 16 000 allein im Juni. Dagegen hat Bad Wiessee bei der Zahl der Übernachtungen die Nase vorn mit mehr als 64 000 im Monat Juni. Das Schlusslicht bildet sowohl im ersten wie im zweiten Quartal Gmund bei Ankünften und Übernachtungen. So waren es hier 6718 Übernachtungen und 3352 Ankünfte in den ersten drei Monaten sowie 7288 Ankünfte und 18 652 Übernachtungen im zweiten Quartal.

Nächster Bericht im Oktober: REO will die Zahlen ab sofort vierteljährlich zur Verfügung stellen

Wie berichtet, hatte es bereits 2022 einen Aufwärtstrend gegeben, dennoch hatte die Branche das Niveau der Vor-Corona-Zeit noch nicht erreicht.

Die REO hat – abgesehen von der Präsentation der Tourismusstatistik in der Juni-Sitzung des Kreisentwicklungsausschusses – bislang keine Tourismuszahlen veröffentlicht. Das oblag der Tegernseer Tal Tourismus GmbH, wie REO-Pressesprecherin Ilona Kaffl auf Nachfrage erklärt. Die REO will die Zahlen ab sofort vierteljährlich zur Verfügung stellen. Sie bedient sich dabei des Meldescheinsystems der Alpenregion Tegernsee Schliersee als Datenquelle. Dabei handelt es sich teilweise um vorläufige Ergebnisse, da die offiziellen Zahlen erst im April des folgenden Jahres freigegeben werden, etwa im Fall von Schliersee. Der nächste Bericht kommt im Oktober.