„Wir feiern 75 Jahre Danzer, Trachten, Mode Outdoor zu Jubiläumspreisen“

Eine Top-Auswahl an hochwertigen Produkten finden Sie im Bekleidungshaus Danzer. © Bekleidungshaus Danzer

Der Name Danzer steht jetzt seit 75 Jahren für aktuelle Mode, Top-Qualität und besonderen Service in Hausham und bietet auf über dreihundert Quadratmetern immer die topaktuelle Auswahl an hochwertigen Kleidungsstücken.

Es wird vor allem auf qualitativ hochwertige Top-Marken mit sportlichem Schick gesetzt. Vor allem die Auswahl an Hosen für Damen und Herren ist riesig: Von schmal und trendig bis leger und zeitlos. Speziell von Fjällräven, dem Outdoor-Spezialisten aus Schweden, gibt es eine Riesenauswahl an Funktionsausrüstung. Zum Jubiläum hat sich Danzer etwas ganz Besonderes für Sie ausgedacht.

Grundsätzlich wird ALLES bis zum 22. Oktober um 20%* reduziert

Außerdem gibt es bestimmte Aktionen, in denen ausgewählte Artikel sogar 30%* reduziert sind.

Aktion Hosen! Vom 10. – 12. Oktober: auf alle Hosen 30 %* Rabatt Aktion Trachten! Vom 13. – 15. Oktober: auf jedes Trachtenteil 30 %* Rabatt Aktion Mode! Vom 17. – 19. Oktober: auf jedes Oberteil 30 %* Rabatt Aktion Outdoor! Vom 20. – 22. Oktober: auf jede Tasche und Daypacks von Fjällraven 30 %* Rabatt

* Rabatte sind nicht kombinierbar

Das Team vom Bekleidungshaus Danzer freut sich auf Ihren Besuch. © Bekleidungshaus Danzer

Weithin bekannt ist das Haus auch für seine große Auswahl an Trachten- und Outdoor-Bekleidung bekannt. Lodenjacken und Joppen, gestrickte Westen, Hosen, Röcke, Hemden, Blusen und klassische Dirndl. Die Auswahl ist riesig, Dabei wird besonders auf die kompetente Beratung durch das hervorragend geschulte Fachpersonal gesetzt. Was nicht sofort passt, wird in der hauseigenen Schneiderei innerhalb kürzester Zeit geändert. Kommen Sie vorbei und überzeugen Sie sich selbst. Das Bekleidungshaus Danzer freut sich auf Sie!

Die Marken:

Trachten : Hammerschmid, Allwerk, Grasegger, Hess, H. Moser und Arido

: Hammerschmid, Allwerk, Grasegger, Hess, H. Moser und Arido Outdoor : CMP, Fjällräven und Salewa

: CMP, Fjällräven und Salewa Mode: Gant, Tommy Hilfiger, Olsen, Tom Tailor und Brax

Eine große Auswahl an hochwertiger Kleidung gibt es zum 75-jährigen Jubiläum von Danzer zu reduzierten Preisen. © Bekleidungshaus Danzer

Kontakt

Bekleidungshaus Danzer

Naturfreundestraße 2

83734 Hausham

https://www.mode-danzer.de/

Öffnungszeiten Mo–Fr: 09:00–12:00, 14:00–18:00

Sa: 09:00–12:00