Zeugen melden offenbar ertrinkende Person im Schliersee - Über 60 Helfer im Einsatz

Im Schliersee wurde eine ertrinkende Person gemeldet. Die Suche dauert noch an.

Suche dauert an

Am Sonntagvormittag wurde eine ertrinkende Person im Schliersee gemeldet. Zeugen haben sie weit draußen mit den Armen rudern gesehen. Zahlreiche Einsatzkräfte sind vor Ort.

Schliersee - Zeugen haben am Sonntagmorgen eine ertrinkende Person im Schliersee gemeldet. Umgehend machten sich zahlreiche Einsatzkräfte auf die Suche nach ihr. Zunächst noch ohne Erfolg.

Großeinsatz am Schliersee: Ertrinkende Person soll mit den Armen gerudert haben

Wie die Polizei Miesbach am Pfingstsonntag mitteilte, wurde gegen 10 Uhr eine ertrinkende Person im Schliersee gemeldet. Zeugen sollen weit draußen im See eine Person entdeckt haben, die mehrfach auf und wieder abgetaucht war. Außerdem soll sie mit den Armen gewedelt haben - wohl um auf sich aufmerksam zu machen. Die Zeugen an Land informierten daraufhin den Notruf und zahlreiche Kräfte rückten zum Einsatz aus.

Insgesamt sind mittlerweile 63 Helfer bei der Suche beteiligt. Mitglieder der DLRG Wasserrettung/Wasserwacht, der Feuerwehr Schliersee, der Bergwacht Schliersee sowie der Schnelleinsatzgruppe Information/Kommunikation und der Polizeiinspektion Miesbach sind vor Ort. Die Suchmaßnahmen dauern zur Stunde (14.29 Uhr) noch an. Bisher konnten die Retter keine in Not geratene Person ausfindig machen. (tel)

