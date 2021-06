450 Lkw-Fuhren mitten durchs Stauchaos? Bahn schockt Autofahrer und Anwohner in Schliersee

Unternehmen lässt 10 000 Tonnen Gleisschotter nach Fischhausen karren

450 Lkw-Fuhren mitten durchs Verkehrschaos zwischen Hausham und Schliersee? Das war der Plan der Bahn für die Gleisbauarbeiten in diesem Bereich. Jetzt gibt es eine Ausweichroute.

Hausham/Schliersee – Schon die Zahlen klingen beeindruckend – für Anwohner und Autofahrer sogar eher furchteinflößend: 10.000 Tonnen oder umgerechnet fast 450 Lkw-Fuhren Gleisschotter müssen bei der nun angelaufenen Ertüchtigung der Bahnstrecke zwischen Miesbach und Bayrischzell bewegt werden.

Anwohnerin spricht von „Highway to hell“

Das Gestein wird nicht einfach neben dem Bahndamm abgelegt, sondern an einen zentralen Lagerplatz gebracht. Weil sich der am Bahnhof Fischhausen befindet, müssen die Laster aus Richtung Hausham jedes Mal die verkehrsmäßig ohnehin stark belastete Strecke durch Schliersee nehmen – und damit auch die Baustelle am Bahnübergang Westenhofen passieren. „Das ist doch der Wahnsinn“, schreibt uns eine Leserin aus dem „Highway to hell“ in Schliersee.

Das zuständige Ingenieurbüro Infra aus Rosenheim bestätigt auf Nachfrage unserer Zeitung, dass der Schotter nach Fischhausen gebracht wird. Verantwortlich dafür sei die Deutsche Bahn, betont Ingenieur Konrad Haindl. Er gehe aber davon aus, dass es letztlich keinen anderen brauchbaren Standort in unmittelbarer Nähe gebe. Der Grund: Der Schotter wird nicht einfach nur zwischengelagert und dann wieder eingebaut, sondern müsse vorher auf Schadstoffe untersucht werden. Dies sei nur möglich, wenn die Steine entsprechend verteilt und nicht einfach auf einem zehn Meter hohen Haufen liegen würden. Deshalb brauche es eine ausreichend große Fläche.

Ingenieur empfiehlt Route übers Leitzachtal

Da im Schienennetz Altlasten keine Seltenheit seien, geht Haindl davon aus, dass nur ein Teil des Schotters auch wieder nach Hausham zurückgebracht werden kann. Zumindest hier also könnte sich die Zahl der Lkw-Fuhren reduzieren. Um das Stauchaos und die Belastungen für die Anwohner in Schliersee nicht noch mehr zu verschärfen, habe man der ausführenden Firma Spitzke nahegelegt, die Fahrten über die Route Bemberg-Wörnsmühl-Fischbachau abzuwickeln. Die Empfehlung also, die auch für den überörtlichen Autoverkehr gilt.

Auch sonst versuche man, das Beste aus der Situation zu machen, versichert Haindl. So will man die durch die Bauarbeiten holperige Fahrbahn in Westenhofen mit Kunststoffplatten so begradigen, dass der Verkehr wieder flüssiger laufe. Die Einspurigkeit mit Ampelregelung könne man aber erst aufheben, wenn die Bahn einen später nicht mehr benötigten Kameramasten abgebaut habe.

Haindl übrigens kann die Gefühlslage der Autofahrer und Anwohner sehr gut nachempfinden. Jedes Mal, wenn er bei der Heimfahrt aus dem Büro von Rosenheim nach Wasserburg im Radio von Stau zwischen Neuhaus und Hausham höre, „läuft es mir kalt den Rücken runter“, sagt der Ingenieur. „Man fühlt sich eben verantwortlich für seine Baustellen.“

