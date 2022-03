50 Jahre – und dann Schluss? Vorstand findet keine Nachfolger: Verein aus Schliersee droht die Auflösung

Von: Dieter Dorby

Seit einem halben Jahrhundert gibt es den Behinderten- und Versehrtensportverein Schliersee. Die Urkunde des BLSV zum Jubiläum überreichte Kreisvorsitzende Helga Zimmermann an BVS-Vorsitzende Elisabeth Bernhardt. © tp

Seit 50 Jahren gibt es in Schliersee den Behinderten- und Versehrtensportverein. Doch die Zeichen stehen nicht auf Feiern. Der Grund: Dem Verein droht die Auflösung.

Schliersee – Seit 50 Jahren gibt es den Behinderten- und Versehrtensportverein (BVS) Schliersee bereits. Grundsätzlich ist so ein großes rundes Jubiläum ein Grund, um richtig zu feiern. Auch der Bayerische Landes-Sportverband (BLSV) hat schon gratuliert. Kreisvorsitzende Helga Zimmermann überreichte nun an die Vereinsvorsitzende Elisabeth Bernhardt eine Ehrenurkunde. Ein schöner Moment, doch er kann die Ausweglosigkeit, in der sich der BVS befindet, nicht überdecken. Die Realität ist: Es wird wohl kein weiteres Jahr mehr hinzukommen.

Der Behinderten- und Versehrtensportverein hat ein Problem, das viele Vereine kennen. Es ist mittlerweile unglaublich schwer geworden, Freiwillige zu finden, die sich ehrenamtlich im Vorstand engagieren wollen. Beim BVS ist die Situation noch etwas spezieller, denn es brennt an mehreren Ecken.

Nachfolger gesucht

Zum einen will Vorsitzende Elisabeth Bernhardt mit 74 Jahren und nach zwölf Jahren im Amt die Verantwortung an Jüngere abgeben. Zudem braucht der Verein weitere Übungsleiter, und auch ihre Tochter Claudia könnte als Kassierin Unterstützung gebrauchen. Denn der Aufwand, den das Angebot des Vereins erfordert, ist groß.

Beliebtes Reha-Angebot

Als der BVS gegründet wurde, bestand die Zielgruppe vornehmlich aus Kriegsversehrten, deren Leiden durch gezieltes Training gelindert werden sollten. Heute ist der Verein mit seinen über 100 Mitgliedern im Bereich der Reha-Maßnahmen aktiv. Jeden Mittwoch gibt es abends gezielte Wassergymnastik im Schwimmbad und jeden Donnerstagabend einfache Gymnastik. Das Angebot wird gerne angenommen. Gerade nach Operationen an Schulter oder Knie oder bei Fibromyalgie werden die Maßnahmen gerne verordnet.

Hochqualifizierte Übungsleiter sind schwer zu finden

Die Kosten übernehmen die Krankenkassen – und dahinter verbergen sich mehrere Hürden wie Bernhardt erklärt: Zum einen sei es zu jedem Termin ein großer Aufwand, alle Teilnehmer richtig zu erfassen, damit es bei der Abrechnung mit den Kassen keine Probleme gibt. Außerdem reiche es nicht, einfache Übungsleiter zu beschäftigen. „Wir brauchen Übungsleiter, die auch Reha-Maßnahmen durchführen können“, erklärt Bernhardt. Diese Kombination sei schwer zu finden, und die Qualifikation schwer zu erwerben. Denn die Fortbildung sei mit etwa 3000 Euro Kosten teuer und mit vier Wochenenden à drei Tagen obendrein sehr zeitintensiv.

Aktuell laufe der Betrieb mit einem Rumpfteam – viel Arbeit auf wenige Menschen verteilt. Klar, dass es für alle leichter wäre, wenn es Unterstützung gäbe. Beliebt ist das Angebot. Dennoch muss es seit Längerem reduziert werden, weil es zu wenig Übungsleiter gibt.

Mitglieder per Brief angeschrieben

Um Nachfolger für den Vorstand zu finden, hat der Verein seine Mitglieder angeschrieben, ihnen die Lage erklärt und darum gebeten, dass sich Freiwillige melden. Reaktionen habe es bislang keine gegeben, berichtet Bernhardt. Im Juli soll es eine Mitgliederversammlung geben, bei der die Situation bewertet wird. Sie soll aufzeigen, ob es bei der Hauptversammlung im August dann einen neuen Vorstand zu wählen gibt oder ob man die Auflösung des Vereins in die Wege leitet. Dann wäre die Urkunde zum 50-jährigen Bestehen gewissermaßen der Schlusspunkt unter eine lange Tradition.

ddy