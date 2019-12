Kein Adventsmarkt mehr mit dem Josefstaler Elefant: Tini Polt erklärt das Aus

Zum letzten Mal hat der Neuhauser Kulturverein Josefstaler Elefant heuer den Adventsmarkt im Katholischen Jugendhaus ausgerichtet. Tini Polt erklärt das Aus.

Neuhaus– Der Elefant nimmt die rote Nase vom Rüssel. Zum letzten Mal hat der Neuhauser Kulturverein Josefstaler Elefant heuer den Adventsmarkt im Katholischen Jugendhaus an der Grünseestraße ausgerichtet. Warum und wie der Verein künftig trotzdem weiter etwas für den guten Zweck und den Zusammenhalt in Neuhaus tun will, haben wir Mitorganisatorin Tini Polt (75) gefragt.

Frau Polt, glückliche Besucher, glückliche Spendenempfänger: Wieso machen Sie trotzdem Schluss mit den Adventsmärkten?

Tini Polt: Mei, wir werden halt nicht jünger, und irgendwann packt man den Aufwand eben nicht mehr ganz so leicht. Weil das Katholische Jugendhaus immer voll belegt ist, konnten wir mit dem Aufbau und Dekorieren der Stände im Saal immer erst gegen Vormittag anfangen. Da pressiert’s, wenn man noch eine weihnachtliche Stimmung herzaubern will. Und das für einen Adventsmarkt, der nur einen Nachmittag lang dauert. Weil auch unser Gastgeber Rudi Lux als Leiter des Jugendhauses in Pension geht, haben wir beschlossen, uns auch von der Tradition des Markts zu verabschieden.

Wie ist der denn eigentlich entstanden?

Angefangen hat alles mit einer Mutter-Kind-Gruppe in Neuhaus. Damals sind viele Familien neu zugezogen. Heute sind die Kinder manchmal selbst schon Großeltern, aber wir Ex-Eltern sind immer noch schwer befreundet. Unter dem Motto „Lasst uns froh und munter sein" kümmern wir uns als Kulturverein Josefstaler Elefant um das gesellschaftliche Leben in Neuhaus und sammeln Spenden für Organisationen, die unseren Mitgliedern am Herzen liegen. Eine unserer Ideen war der Adventsmarkt, den wir seit 1991 alle zwei Jahre organisiert haben und dabei rund 20 000 Euro für gute Zwecke erlöst haben.

Was hat den Markt denn so besonders gemacht?

Tini Polt: Ich denke, es war die Mischung aus selbst gemachten Produkten an den Ständen und dem begleitenden Kulturprogramm aus Lesungen und Musik. Und ja, wir bilden uns schon ein, dass unser Markt etwas Besonderes war. Aber mittlerweile inflationieren sich die Weihnachtsmärkte im Landkreis ja! Da haben wir uns gedacht, dass es Zeit ist, uns wieder was Neues einfallen zu lassen.

Gibt es schon Ideen?

Tini Polt: Die gibt’s beim Josefstaler Elefant immer. Festgelegt haben wir uns aber noch nicht. Dennoch wollen wir uns weiter drum bemühen, dass die Neuhauser regelmäßig zusammenkommen, wie das auch die Neuhauser Skizunft mit ihrem Sommerfest tut. Wie damals zur Gründung unseres Vereins haben wir auch aktuell wieder viel Zuzug. Wenn man schaut, wie viel in Neuhaus gebaut wird, wird sich der Ortsteil in den kommenden Jahren stark verändern. Da ist es umso wichtiger, dass es weiterhin eine feste und starke Gemeinschaft gibt.

Und da wollen Sie Ihren Beitrag leisten.

Tini Polt: Genau. Auch als Omas und Opas können wir uns noch gut einbringen. Falls es irgendwann nicht mehr so geht, haben wir aber vorgesorgt (lacht): Den Erlös unseres letzten Adventsmarkts hat das Altenheim St. Elisabeth bekommen.