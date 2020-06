Alkoholkontrolle: E-Scooter-Fahrer muss in Schliersee zahlen

In Schliersee ist ein E-Scooter-Fahrer der Polizei wegen Alkoholgeruch aufgefallen. Nun bekommt er eine empfindliche Strafe.

Schliersee - In Schliersee hat die Polizei am Dienstag in der Lautererstraße einen E-Scooter-Fahrer angehalten, weil dieser nach Alkohol roch. Laut Beamten kontrollierten sie den 31-jährigen Schlierseer gegen 21.30 Uhr im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Eine Atemalkoholmessung ergab bei ihm über 0,5 Promille.

Alkoholkontrolle: E-Scooter-Fahrer muss ordentlich zahlen

Die Beamten beendeten die Rollerfahrt des Mannes vor Ort. Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro sowie ein Fahrverbot von einem Monat.

Der E-Scooter-Fahrer war nicht der einzige Verkehrsteilnehmer, der an diesem Tag mit Alkohol im Blut unterwegs war. Keine zwei Stunden nach der Überprüfung des Schlierseers hielten die Beamten einen Pkw in der Industriestraße in Hausham an, ebenfalls zur allgemeinen Verkehrskontrolle.

Auch dessen Fahrer, ein 47-jähriger Miesbacher, roch nach Alkohol. Die Atemalkoholmessung ergab bei ihm über 1,0 Promille. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr. Seinen Führerschein musste er noch vor Ort abgeben.

