Alle Bergbahnen im Kreis Miesbach im Sommerbetrieb - So viel kostet‘s

Teilen

Begegnungen am Berg: Zu Beginn der Pfingstferien geht auch die Stümpflingbahn am Spitzingsee mitsamt den Mountaincarts an den Start. © Dietmar Denger

Zum Start der Pfingstferien geht aus die letzte Bergbahn im Kreis Miesbach in den Sommerbetrieb. Hier finden Sie Preise und Öffnungszeiten im Überblick.

Landkreis – Pünktlich zum Pfingstwochenende geht mit der Stümpflingbahn am Spitzingsee auch die letzte Bergbahn im Landkreis in den Sommerbetrieb. Die Bahnen bieten das Bergerlebnis auch für Menschen, die den Weg zu Fuß oder mit dem Rad scheuen oder nicht schaffen. Gastronomie gibt es überall, meist auch Gelegenheiten zum Austoben für Kinder. Darüber hinaus hat jede Bahn ihr Alleinstellungsmerkmal. Ein Überblick zum Start in den Sommer.

Mountaincarts am Spitzingsee

Am Spitzingsee ist seit vergangener Woche die Taubensteinbahn in Betrieb, die das an Wanderwegen reiche Rotwandgebiet erschließt. Zu Pfingsten startet nun auch die Stümpflingbahn in die Saison. Die Bergstation ist Startpunkt des einzigen alpinen Premiumwanderwegs „Spitzing Panorama“, der über zehn Kilometer zu Firstalmen und auf die Bodenschneid führt (869 Höhenmeter).

Die Besonderheit am Stümpfling sind freilich die Mountaincarts. Mit den Dreirädern lässt es sich seit 2016 rasant den Berg hinunter sausen (Helme gibt’s vor Ort). Dreieinhalb Kilometer lang ist die Strecke, die stabilen und mit guten Bremsen ausgestatteten Carts gibt es in verschiedenen Größen. Mindestens 1,35 Meter müssen die Fahrer aber groß sein.

Öffnungszeiten und Preise: täglich 9 bis 17 Uhr; Preise Stümpflingbahn: Berg- und Talfahrt: 16 Euro, Kinder (6 bis 15 Jahre): 9,50, einfache Fahrt: 10/6 Euro; Familienkarte 41 (einfach 26) Euro; Mountaincarts: Verleih 14 Euro, maximal drei Fahrten; drei Bergfahrten: 27 (Kinder 13) Euro. Taubensteinbahn: Berg- und Talfahrt: 22 Euro (Kinder 6 bis 15 Jahre) 11 Euro, einfache Fahrt: 12/6,50 Euro, Familienkarte: 53 Euro (einfach: 30 Euro)

Höhle und Sternwarte am Wendelstein

Der bekannte Berg ist rund um die Bergstation hoch erschlossen, und auch weniger geübte Wanderer können den etwa 40-minütigen Gipfel- und Panoramaweg bewältigen, bei dem es an Schautafeln und Erlebnisstationen zudem viel Wissenswertes zu entdecken gibt. Wer noch tiefer einsteigen will, kann sich die Hilfe von Experten sichern. Bei der Sternwarte geht das gar nicht anders, denn die ist nur im Rahmen von angemeldeten Führungen zugänglich. Diese sind dafür kostenlos (Spenden an den Freundeskreis Observatorium willkommen). Die Einblicke ins Forscherleben (50 Minuten) finden im Sommer an zwei Freitagen pro Monat jeweils um 14 und um 15 Uhr statt. Eine Voranmeldung unter usm.uni-muenchen.de/wendelstein/htdocs/fuehrungen.html ist erforderlich.

Beliebt auch die Führungen in die Tiefen der Wendelsteinhöhle. Der Verein Inntaler Unterwelten vermittelt dabei unter dem Titel „Entdeckungsreise in die Dunkelheit“ nicht nur geologische Informationen, sondern auch die Faszination des Reiches der ewigen Nacht – heuer an den Samstagen 3. Juni, 5. August und 7. Oktober. Reservierung auf www.wendelstein bahn.de/hoehlenfuehrung.

Öffnungszeiten und Preise: täglich 9.15 bis 16 Uhr, bei Bedarf halbstündliche Fahrten, ansonsten stündlich. Berg- und Talfahrt: 27 (Kinder 6 bis 17 Jahre) 19 Euro, Familie (zwei Erwachsene) 60 Euro, Familie (Erwachsener) 36 Euro – Höhlenführung: 10 (Kinder von 7 bis 12 Jahre 6) Euro.

Traum-Ausblick vom Pool am Schliersberg

Ob man vom Schliersberg mit der Bahn oder mit dem Rodel herunterkommt, bleibt jedem selbst überlassen. Der Preis ist der gleiche. In letzterem Fall sollte man aber lange Kleidung dabei haben, sonst drohen Schürfwunden. Einmalig ist auf jeden Fall der Pool auf 1000 Meter Höhe mit Traum-Blick auf den Schliersee. Da darf man sich gern ein wenig exklusiv fühlen. Die Zahl der Tickets ist begrenzt, Reservierungen sind auf www.schliersbergalm.de möglich.

Öffnungszeiten und Preise: täglich 8.30 bis 22 Uhr; Berg- und Talfahrt: 11, einfache Fahrt: 6,50 Euro; Dreier-Ticket: 23 Euro; Jugendliche (8 bis 14 Jahre): 8/5/17 Euro; Kinder (drei 3 bis 7) 4/3/10 Euro. – Pool: 6 Euro/Tag, Kinder (5 bis 14): 4,50 Euro.

Aktionstag am Wallberg

Wer aus einer der Vierer-Kabinen ausgestiegen ist, genießt unweigerlich erst einmal den Blick auf den Tegernsee. Von der Bergstation aus lassen sich leichtere (Setzberg) oder schwerere (Risserkogel) Wanderungen unternehmen oder man hockt sich einfach ins Panorama-Restauren. Am Pfingstsonntag (Ausweichtermin bei schlechtem Wetter: Montag) gibt es darüber hinaus beim Aktionstag „Natürlich am Wallberg“ vieles zu entdecken und zu erleben. DAV, Bergwacht und Gebietsbetreuer bieten Führungen auf den Gipfel, zur Gamsbeobachtungsstation sowie zum Thema Vogel- und Tagfalter an und unter dem Titel „Fliegen wie ein Vogel“ gibt es Infos rund ums Gleitschirmfliegen. Weiteres auf www.wallbergbahn.de. Der Tag ist Bestandteil der Reihe „Natürlich Kreuth“, Infos hierzu auf www.tegernsee.com/natuerlich-kreuth.

Öffnungszeiten und Preise: täglich 8.45 bis 16.30 Uhr, Berg- und Talfahrt: 27 Euro (Kinder 6 bis 15 Jahre) 14 Euro, Einfache Fahrt: 15/8 Euro; Familienkarte: 67 Euro.