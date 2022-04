Alpen-Modellregion: „Vorbildlich für zukünftige Maßnahmen“

Von: Daniel Krehl

Allemal sehenswert: Das Schlierseer Bauerntheater ist eine Station in der Wander-App „Sehenswertes Schliersee“. Deren Erstellung wurde auch mit Mitteln der Alpen-Modellregion gefördert. © Steffen Gerber

Von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt, hat die Alpen-Modellregion vielen Projekten in der kniffligen Anfangsphase auf die Sprünge geholfen. Jetzt ziehen Staatsregierung und Projektkoordinatorin Bilanz.

Schlierach-/Leitzachtal – Öko-Modellregion, Leader-Landkreis und dann auch noch Alpen-Modellregion. Man konnte schon ein wenig den Überblick verlieren, als sich vier Gemeinden im Schlierach-/Leitachtal vor einigen Jahren auch noch um letzteres Siegel bewarben – und als eine von zwei Regionen auch bekamen. Mehr Bewerber gab es allerdings auch nicht, und inzwischen ist die Projektphase auch vorbei. Auch wenn Begriff Alpen-Modellregion (AMR) in der Förderphase zwischen 2018 und 2020 kaum an die Öffentlichkeit drang, kam unter diesem Signet doch das eine oder andere zustande. Vergangenes Jahr wurde das Förderprogramm evaluiert, aber erst jetzt hat das Landwirtschaftsministerium einen Schlussstrich gezogen. Von einer „erfolgreichen und beispielgebenden Arbeit“ ist in der Pressemitteilung die Rede.

Petra Wähning, Projektkoordinatorin der Alpen-Modellregion © privat

Was die Alpen-Modellregion von anderen Programmen unterscheidet, ist die große Freiheit der Themenwahl, wie Petra Wähning erklärt. Sie hat die Alpen-Modellregion Schlierach-/Leitzachtal als Koordinatorin betreut, dabei viel von den Kontakten der Standort Marketing Gesellschaft (SMG) profitiert, wie sie sagt. Gewissermaßen sei in den drei Jahren eine Förderlücke geschlossen worden. Viele Vorhaben scheitern schon im Ansatz, „weil den Akteuren der Aufwand für eine Konzepterstellung zu hoch ist.“ Hier habe die AMR angesetzt, solchen Projekten quasi auf die Startrampe geholfen. Zwölf Vorhaben listet das für die Fördergeldvergabe zuständige Amt für Ländliche Entwicklung auf. Einige stehen für sich die der Handwerkermarkt und das Hollerblütenfest in Fischbachau, die bekannteren sollen über das europäische Förderprogramm Leader umgesetzt werden.

Sommerkonzept fürs Sudelfeld: Netzwerk hat wohl viel Geld gespart

Beispiel Sommerkonzept Sudelfeld: Bei dessen Erstellung war auch die Alpen-Modellregion beteiligt. Das Hinzuziehen der Liftbetriebe Plose in Brixen (Südtirol) „hat eine Menge Geld gespart“, ist sich Wähning sicher. Denn von einem teuren, aber kaum wirksamen Imagekonzept, wie es die Südtiroler erstellt hatten, werden sie am Sudelfeld wohl die Finger lassen.

Vorteile: Freiheit der Themenwahl und ergebnisoffen

Ein weiterer Unterschied zu anderen Programmen war bei der AMR, dass sie einen prozessorientierten und akteurszentrierten Ansatz verfolgte. Erkennbar ist das eben unter anderem daran, dass die Projekte am Ende der Förderperiode nicht abgeschlossen sein mussten, das trifft auch auf den Pumptrack Fischbachau und das Bergbaumuseum Hausham zu. Angesprochen werden sollten Menschen mit Unternehmergeist, deren Ideen für die Heimat vorangetrieben werden sollten. Hier könnte man „Sehenswertes Schliersee“ nennen, das von Beatrix Seidenfus maßgeblich angeschoben und dann mit Leadermitteln verwirklicht wurde. Andere Weiterführungs-Möglichkeiten fanden sich in der Öko-Modellregion (Miesbacher Weidefleisch) und Interreg (Coworkation Alps). Jedoch hat diese Akteurszentrierung auch ihre Tücken. Der Bienenlehrpfad in Elbach wurde bekanntlich nichts, weil die zuständige Projektmanagerin wegzog.

Fast die komplette Fördersumme von 270 000 Euro verbraucht

Insgesamt standen dem Verbund der Gemeinden Bayrischzell, Fischbachau, Schliersee und Hausham 270 000 Euro zur Verfügung. Das Geld floss – wenig überraschend angesichts der frühen Projektphasen – weitgehend in Personal und Dienstleistungen. Wähning zufolge wurden der Betrag bis auf wenige Tausend Euro ausgeschöpft. Dass die AMR nicht weitergeführt wird, war von Beginn an klar. Es galt vielmehr zu erkunden, ob den Regionen mit einem solchen Konzept geholfen wird. Eine studentische Gruppe der Uni Eichstätt hat dies untersucht und ist zu dem Ergebnis gekommen: auf jeden Fall. Die befragten Akteure vor Ort hätten die recht unbürokratische Mittelbewilligung gelobt und vor allem die Unterstützung der Koordinatorinnen. „Der Förderansatz kann als vorbildlich für zukünftige Maßnahmen ländlicher Entwicklung angesehen werden“, heißt es in der Evaluierung zusammenfassend.