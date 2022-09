Als Hubert Schmidbauer aus Schliersee 1962 den Nanga Parbat bezwang - zu einem hohen Preis

Lebende Legenden: (v.l.) Manfred Sturm, Hubert Schmidbauer und Anderl Mannhardt, der den Gipfel erreichte. © privat

Er zählt zu den gefährlichsten Achttausendern der Welt: der Nanga Parbat. Vor 60 Jahren schafften es drei Bergsteiger aus der Region bis zum Gipfel – über die Diamir-Flanke. Es war das erste Mal, dass es gelang, den Riesen über diese Route zu bezwingen. Der Schlierseer Hubert Schmidbauer war maßgeblich daran beteiligt.

Schliersee – Sein Händedruck ist extrem fest, das war schon 1962 einem Journalisten aufgefallen: „Die beiden Pranken des Bergmannes von der Haushamer Grube haben es in sich! Sie haben sich schon wie Steigeisen in die bedeutendsten Berge der Alpen gekrallt“, heißt es in einem Zeitungsartikel über Hubert Schmidbauer. Mit dem Bericht sollten damals Sponsoren gewonnen werden für die sogenannte Diamir-Expedition im Himalaya unter der Leitung des bekannten Münchner Arztes Karl Herrligkoffer.

60 Jahre später hat sich am stahlharten Händedruck nichts geändert, obwohl Schmidbauer inzwischen 88 Jahre alt ist und nur noch „leichte Touren“ macht, wie er sagt. Er hat das Expeditionstagebuch zum Gespräch mitgebracht. Anlass ist ein Treffen der ehemaligen, noch lebenden Expeditionsteilnehmer sowie jüngerer Nanga-Parbat-Besteiger aus dem Landkreis, das Schmidbauer anlässlich des 60. Jahrestages im Gasthof Rote Wand in Geitau organisiert hat. „Lesen’S des“, sagt er – über seine außergewöhnlichen Leistungen sprechen, das ist nicht sein Ding. Dafür ist er zu bescheiden. Lieber betont er, dass die bei dem Treffen anwesenden Größen des Bergsports allesamt aus dem Kreis Miesbach stammen: Der Waakirchner Hans Engl, „erster Deutscher ohne Sauerstoff auf dem Gipfel des Mount Everest“, sagt Schmidbauer. Hajo Netzer, aus Reitham, Schorsch Hofmann aus Finsterwald und Peter Rosner aus Miesbach. „Die Namen müssen’S alle schreiben“, sagt er.

Vor der Expedition

Schmidbauer zählte in den 60er-Jahren zu den besten Bergsteigern Deutschlands. Die Marmolata-Südwand in den Dolomiten, die Hochferner Nordwand in den Zillertaler Alpen und der Bumiller Pfeiler am Piz Palü zählen unter anderem zu seinen Touren. Deshalb hatte Herrligkoffer ihn auch ausgewählt für die Expedition zum Nanga Parbat. Als einen von sechs Bergsteigern in der neunköpfigen Truppe, zu der im Himalaya noch einige pakistanische Träger dazustießen.

Hubert Schmidbauer 1962. © THOMAS PLETTENBERG

„Ich musste mich bei Herrligkoffer vorstellen“, erinnert sich Schmidbauer. „Er fragte, was ich beruflich mache. Ich habe gesagt, Bergmann. Da sagte er: Dann haben Sie ja viel Staub geschluckt.“ Schmidbauer befürchtete deshalb, abgelehnt zu werden. Aber er war dabei. Sein Bergkamerad Toni Kinshofer, der sich bereits im Vorjahr an der Nordwest-Wand des Nanga Parbats auf 6800 Meter hinaufgeschunden hatte, dann aber abbrechen musste, hatte ihn empfohlen.

Hatte Schmidbauer keine Angst? Schließlich waren unzählige Bergsteiger am Nanga Parbat tödlich verunglückt. „Beim Bergsteigen hat man immer Angst“, sagt er, „aber man will sich selbst bestätigen.“ Man fange klein an und steigere sich. „Irgendwann, ganz klar, ist der Gedanke an den Himalaya da.“

Seine Frau Barbara ließ ihn ziehen, obwohl Schmidbauer gerade zum zweiten Mal Vater geworden war. Drei Monate alt war sein Sohn, seine Tochter zwei Jahre. „Meine Frau hat gesagt: Du wirst daheim nicht zum Aushalten sein. Also geh rauf, ich kümmere mich um die Kinder.“

Reise nach Pakistan

Am 29. April ist es soweit: Mit dem Zug fahren die jungen Bergsteiger bis Genua, dann weiter mit dem Schiff. Bei einem Zwischenstopp in Ägypten kraxeln ein paar von ihnen nachts auf die Cheopspyramide – zum Ärger der Wächter. Bei einem Halt im Golf von Aden beschließen sie, irgendeinen Berg zu besteigen, dessen Anblick sie reizt – und landen in einer britischen Militärbasis, nachdem sie eine senkrechte, mit Glasscherben gespickte Sicherheitsmauer überwunden hatten. Vier bewaffnete Soldaten und ein zähnefletschender Schäferhund umringen sie. Die Kameraden erklären, dass sie zur Crew der „German Himalaya Expedition gehören. Da entspannt sich die Lage, auch wenn die Soldaten die Kletterleistung der Burschen kaum glauben können. Sie werden dem Kommandanten vorgestellt, bekommen eisgekühlte Limonade und werden mit dem Jeep zurück ins Tal chauffiert.

Am 11. Mai läuft das Schiff im Hafen von Karatschi ein. Zehn Tage später bringt ein Flugzeug die Truppe nach Gilgit – dem Tor zum Nanga Parbat. Dort beginnt das Wagnis.

Tragischer Gipfelsturm

Schmidbauers Aufgabe ist es, den Material- und Verpflegungsnachschub für den Bau der Lager am Berg sicherzustellen. Über ausgesetzte Felsplatten, schmale Firnschneisen und steile Eisrinnen steigen er und einheimische Träger täglich auf und ab.

Das Expeditionsteam: (vorne v.l.) die Bergsteiger Michl Anderl, Hubert Schmidbauer, Manfred Sturm, (Mitte, v.l.) Toni Kinshofer, Anderl Mannhardt, der stellvertretender Expeditionsleiter Rudl Marek, (hinten v.l.) Expeditionsleiter Karl Herrligkoffer, seine Mitarbeiter Sieglinde und „Captain Hook“. Siegi Löw fehlt auf diesem Bild. © THOMAS PLETTENBERG

Fünf lange Wochen plagen sich die Kameraden den Berg hinauf. Kämpfen mit Erschöpfung, Steinschlag und Lawinen. Aber sie haben auch eine „Mords-Gaudi“, wie Schmidbauer schreibt. Etwa bei den Werbeaufnahmen für Tubenmarmelade, Hustensaft und andere Produkte von Sponsoren der Expedition, die sie – immer schön mit dem Nanga Parbat im Hintergrund – machen müssen.

Er zählt zu den tödlichsten Bergen der Welt: Der Nanga Parbat im Himalaya. Bei der Expedition 1962 wurde er erstmals über die Diamir-Flanke bestiegen. Nur einer der drei Gipfelstürmer lebt noch: Anderl Mannhardt, der aus Rottach-Egern stammt und heute in Chieming lebt. © epa Olivier Matthys

Schmidbauer schafft es bis auf etwa 6200 Meter Höhe. In seinem Tagebuch schreibt er: „Ich kotze wie ein Reiher. Mir ist hundeelend – ja, ich bin höhenkrank.“ Den Gipfel erreichen am 22. Juni nur drei der Kameraden: Toni Kinshofer aus Bad Wiessee, der aus Rottach-Egern stammende Anderl Mannhardt und der Münchner Siegfried Löw.

Doch den Sieg des Trios überschattet ein tragisches Unglück. Bis heute ist unklar, ob es die Erschöpfung war oder höhenbedingte Halluzinationen: Wohl in der Meinung, dass nun nichts mehr passieren könne, setzt sich Löw beim Abstieg auf den Hosenboden, um hinunterzuschlittern, statt mühsam abzusteigen. Dabei stürzt er über einen Felsriegel in den Tod.

Schmidbauer ist in Lager eins, als er von dem Absturz hört. Noch ist unklar, wie es um den Verunglückten steht. Schmidbauer macht sich sofort mit Sauerstoffflaschen, Proviant und einer Rettungstrage auf den Weg zu Lager zwei.

Doch dorthin kehren nur Kinshofer und Mannhardt zurück – die Witterung macht eine Bergung Löws unmöglich. „Ich kann meine Tränen nicht zurückhalten“, schreibt Schmidbauer. „Beim Anderl das ganze Gesicht blau erfroren, und Toni fantasiert im Höhenrausch.“

Heute sagt Schmidbauer: „Es war ein Trauma.“ Und doch hat er auch gute Erinnerungen an die Expedition. „Im Himalaya zu sein, war ein Erlebnis. Ich bin dankbar, diese unwahrscheinlich gute Kameradschaft am Berg erlebt zu haben.“